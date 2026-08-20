Войната в Украйна:

Всичко това дава основание да не треперим и да пишем простотии, че едва ли не утре Иран ще ни удари

20 август 2026, 8:17 часа 763 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Всичко това дава основание да не треперим и да пишем простотии, че едва ли не утре Иран ще ни удари

Думите от заглавието са на капитан първи ранг от запаса Васил Данов - и те касаят липсата на достатъчно качествени, според него, обяснения, че България и Европа имат много с какво да се защитят от заплахите на Иран за обстрели. Данов изрично говори за хибридната война и колко свързана и опасна е тя с истинската, като според него формацията на премиера Румен Радев е "руски проект", създаден бързо и спечелил убедително изборите, за да може сега управлението на България да е нерешително и от това да се възползват сили като Путинова Русия - ОЩЕ: Бивш военен разби властта на Радев за заплахата от Иран: Защо не обясняват за защитата ни, ПБ е руски проект

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цитати Безмер ирански ракети Васил Данов
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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