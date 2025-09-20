Пеевски да си ходи там, откъдето е дошъл (ВИДЕО)

Думите са част от по-голям цитат на лидера на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев. В Пазарджик, където тези почивни дни има гласуване за общински съвет, защото предишните резултати бяха отменени от съда, Василев каза следното:

"Видя се един безпомощен човек, който се опитва да крещи и да заплашва и единственото нещо, което се изисква от българските граждани, и от министрите на правителството, на които той каза, че се обажда, и от всички нормални прокурори и съдии в тази държава, е най-спокойно да му кажат да си ходи там, откъдето е дошъл, да не си превишава правомощията, и да си свършат работата така, както е по закон".

"Ще им покажем, че България не е тяхна, а на българските граждани", каза по-късно Василев пред симпатизанти на ПП.