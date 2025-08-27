Войната в Украйна:

"Същите хора ще предлагат нови мерки": Експерт не е оптимист за решаването на проблема с безводието

27 август 2025, 08:06 часа 453 прочитания 0 коментара
Същите експерти сега ще предлагат нови мерки, а години наред са ги пропускали. Този нов борд трябва да е от експерти, но не сегашните. Много институции отговарят за водите и няма актуална информация какви мерки се предприемат, за да не се стига до безводие. Този критичен коментар направи инженер Галя Бърдарска от Сдружение "Глобално партньорство по водите – България" относно безводието в страната в ефира на Нова телевизия.

Без вода в Плевен

По думите й мерките, които се вземат сега в Плевен, приличат на тези в Перник преди време. "Дават се едни много пари, но къде ще отидат те? За да даваш пари и да влагаш толкова труд и средства, трябва един екип, които да е извън ВиК холдинга. Продължават управленските грешки. Обяснява се, че язовирите са празни, но не се обяснява защо", заяви тя.

"В Плевен е важно да отбележим, че има огромни загуби на вода. Не са и предприети действия през годините. Плевен и областта не разполага с язовир и не могат да се компенсират високите загуби", коментира от своя страна Теодора Пакулева от Българската асоциация на водите.

Според Бърдарска проблемът с безводието у нас е много сериозен. Тя попита хотелите по морето имат ли партиди, на кого плащат? „Говори се за частни инкасатори“, каза тя.

