Войната в Украйна:

Заради безводието: Желязков показа жълт картон на областния управител на Плвевен

26 август 2025, 11:33 часа 242 прочитания 0 коментара
Заради безводието: Желязков показа жълт картон на областния управител на Плвевен

Давам двуседмичен срок за по-добра координация, в противен случай ще има и персонални промени. Това заяви премиерът Росен Желязков относно кризата с безводието в Плевен. Попитан дали областният управител на града може да се раздели с поста си, той отговори: "Да, приемете, че това е жълт картон за областния управител на Плевен".

ОЩЕ: Сондажи и с мисъл за нов язовир: "ВиК Холдингът" обяви как ще се реши водната криза в Плевен

"Координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена", каза Желязков. Той допълни, че от София се командироват експерти, които обаче не следва да вършат работата на местната власт. "Това не подминава и ролята на областния управител по отношение на такива текущи проблеми", коментира Желязков.

По отношение на безводието премиерът каза, че вижда колективно прехвърляне на отговорността и безхаберие. Той напомни, че на кметовете е препоръчано да "предефинират проекти", които нямат непосредствено значение за качеството на живот на хората, като например спортна зала. 

Премиерът даде пример с изграждането на водния цикъл в Костинброд, "защото има амбициозен кмет". "В Плевен, за съжаление, през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата", коментира той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Имоти, коли и спестявания: Властта в Плевен на фона на водната криза

Очаква се утре министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на околната среда и водите, и министърът на земеделието и храните да докладват на премиера и правителството за предприетите действия по всички мерки за справяне с водната криза. "На първо място трябва да се спрат водозагубите, които на места са над 80%", посочи Желязков.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Плевен безводие водна криза Росен Желязков
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес