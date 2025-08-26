Заради безводието: Желязков показа жълт картон на областния управител на Плвевен

Давам двуседмичен срок за по-добра координация, в противен случай ще има и персонални промени. Това заяви премиерът Росен Желязков относно кризата с безводието в Плевен. Попитан дали областният управител на града може да се раздели с поста си, той отговори: "Да, приемете, че това е жълт картон за областния управител на Плевен".

ОЩЕ: Сондажи и с мисъл за нов язовир: "ВиК Холдингът" обяви как ще се реши водната криза в Плевен

"Координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена", каза Желязков. Той допълни, че от София се командироват експерти, които обаче не следва да вършат работата на местната власт. "Това не подминава и ролята на областния управител по отношение на такива текущи проблеми", коментира Желязков.

По отношение на безводието премиерът каза, че вижда колективно прехвърляне на отговорността и безхаберие. Той напомни, че на кметовете е препоръчано да "предефинират проекти", които нямат непосредствено значение за качеството на живот на хората, като например спортна зала.

Премиерът даде пример с изграждането на водния цикъл в Костинброд, "защото има амбициозен кмет". "В Плевен, за съжаление, през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата", коментира той.

ОЩЕ: Имоти, коли и спестявания: Властта в Плевен на фона на водната криза

Очаква се утре министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на околната среда и водите, и министърът на земеделието и храните да докладват на премиера и правителството за предприетите действия по всички мерки за справяне с водната криза. "На първо място трябва да се спрат водозагубите, които на места са над 80%", посочи Желязков.