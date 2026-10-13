Ударени кораби край България:

Радев най-после се е изкривил да спомене "онази, която не бива да се споменава", но пак е подчертал, че "няма достатъчно доказателства"

13 октомври 2026, 12:28 часа 1007 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno.com
Радев най-после се е изкривил да спомене "онази, която не бива да се споменава", но пак е подчертал, че "няма достатъчно доказателства"

Нови два кораба са ударени тази нощ край Крапец и Бяла. Радев най-после се е изкривил да спомене онази-която-не-бива-да-се-споменава (шшшш, русия, шшшш, митрофанова), но пак е подчертал, че "няма достатъчно доказателства".

Това коментира членът на Обществения съвет на Националната детска болница Надежда Цекулова по повод ударените от дронове кораби в Черно море.

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"Кремъл по принцип така се отнася със слугите си, защото насилниците не изпитват нито лоялност, нито привързаност, нито жал. Те се впечатляват само от сила и гръбнак", написа Цекулова.

"Имайте го предвид като гласувате след две седмици", добави още тя.

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Цитати Цитат ударени кораби Черно море
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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