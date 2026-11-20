"Няколко държави, които и без това правят твърде малко, отново си търсят извинения, за да могат да получат изключение и през следващите години. Това е неприемливо за Нидерландия и Германия." Това заяви нидерландският премиер Роб Йетен на път към срещата на върха на съюзниците на Украйна в Берлин вчера.

Нидерландия не приема някои държави от ЕС да бъдат освободени от задължението да предоставят допълнителна помощ в размер на милиарди за Украйна. Да се правят нови изключения, подобно на това, което беше направено миналата година за Унгария, Чехия и Словакия, е "недопустимо", заяви още той.

Така Йетен на практика подкрепи канцлера Фридрих Мерц, който по-рано заяви, че ще иска оттук нататък решенията за заеми в ЕС да се вземат не единодушно, а с квалифицирано мнозинство. Индиректната заплаха на Мерц бе, че ако някоя държава се опита да блокира помощта за Украйна или самата тя откаже помощ на Украйна, Германия ще намали приноса си към фондовете на ЕС за регионално развитие. А именно на тези фондове разчитат най-много източноевропейските страни като Унгария, Чехия, Словакия. И именно Германия и Нидерландия са двете държави в ЕС, чийто принос в бюджета на съюза е най-голям и надхвърля получаваните средства. Следователно, идеята е точно те да имат най-важната дума.

Изглежда, че Зеленски все пак има карти