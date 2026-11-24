На изток България граничи с ТИМ! Това написа спортният журналист Камен Алипиев по отношение на казуса с отстраняването от длъжност на варненския кмет Благомир Коцев.

"Морската ни столица не приема хора, които не се подчиняват на схемите на местната мафия и Благомир Коцев е поредното доказателство за това", категоричен е Алипиев.

"Знам, сега ще започнете да ми обяснявате какви боклуци са Благо и баща му, но по-големите боклуци са тези, които не мирясаха, докато не отстраниха законно избран кмет. Живеем в най-странната страна на света, в нея има поне пет-шест малки Българии, но най-важната и най-силната е тази на клиентелистите и далавераджиите", коментира още спортният журналист.

Още: ДПС отрече да има общо с отстраняването на Благомир Коцев

Припомняме, че Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна реши да прекрати пълномощията на кмета Благомир Коцев, съобщи председателят на комисията Велин Жеков. Решението е взето след постъпили сигнали до ОИК, свързани с отпуските на Коцев през миналата година, когато той беше задържан и се намираше в ареста. Отстраняването на Коцев подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред Административен съд – Варна.

"Подменя се вотът на гражданите": Радев призова за отговори след отстраняването на Коцев