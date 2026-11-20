"За първи път в историята – САЩ, Русия и Китай. Между нас имаше такава химия, такова електричество, такова приятелство, което никога преди не е било виждано." Цитатът е на американския президент Доналд Тръмп, който днес даде пресконференция, връщайки се от срещата в Шънджън, Китай.

"Имаме много прекрасни отношения. Между другото, това е нещо положително. Глупавите хора – и някои от тях са в тази стая – казват: "О, това е ужасно. Той се разбира." Аз се разбирам с Русия. Разбирам се с Китай. Разбирам се с много хора. С някои не се разбирам", каза още Тръмп.

Друг негов незабравим цитат от същата пресконференция: "Путин преживява труден период в момента, защото води война, която трябваше да продължи само един ден".

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