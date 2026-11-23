"Предприемачът Къшнър — не се знае с какъв точно официален статут, не се знае с какво точно образование и какъв точно дипломатически опит, но по същество "наблюдател" на Тръмп за "уреждането на конфликта в Украйна", а също така по съвместителство - и негов зет. Вече година и половина той постоянно лети напред-назад през океана, почти без прекъсване, навъртя стотици хиляди километри и единственото полезно нещо, което излезе от това, е ето това изявление: невъзможно е да се преговаря за мир без Украйна. Коефициентът на полезна дейност е почти никакъв, разбира се, но то беше ясно за всеки нормален човек: никакви преговори без Украйна няма да доближат края на войната."

Това е цитат на украинския политически наблюдател и публицист Серхий Наумович от негова публикация във Фейсбук.

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