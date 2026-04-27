Политиците трябва да разберат, че не трябва да се месят на съдебната власт. Ами разберете го

Думите от заглавието са на съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев и на водещата на сутрешния блок на БНТ Христина Христова. Те касаят правосъдната система в България, как работи и как трябва да работи.

Според Мирчев, аудиозаписите на Георги Чолаков, публикувани от Bird.bg, не са произведени от изкуствен интелект (ИИ). Достатъчно грамотни сме, проверихме ги, каза Мирчев пред БНТ и обяви, че Чолаков е човекът на Делян Пеевски, определящ мнозинствата във ВСС. Чолаков ще трябва да отговаря на доста неприятни въпроси за тези записи, от прокуратурата, каза Мирчев.