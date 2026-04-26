Триъгълникът Пеевски-Чолаков-Сарафов осигуряваше политическа и наказателна протекция за "хлебниците"

26 април 2026, 8:25 часа 895 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Следващият ВСС трябва да избере главен прокурор, който да осигури разследването на всички захлебващи. Тази поквара в съдебната власт трябва са бъде премахната с цялата строгост на закона.

Това заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, който в свой пост във Фейсбук преразказа разговор между него и Борислав Сарафов, в който е станало ясно за т.нар. "дела-хлебници".

"Миналото лято бях поканен на събитие на британското посолство с десетки гости. Влязох в двора, а пред мен - Сарафов, тогава още законен и.ф.", споделя Божанов.

"Дела-хлебници"

По думите му със Сарафов са провели следния хладен разговор пред Деньо Денев и Антон Славчев, които му правели компания:

"БС: Г-н Божанов, вие много говорите срещу прокуратурата

Аз: защото има системна корупция

БС: в прокуратурата корупция няма. Ама в съда какво чудо е, особено в административния. Там има тихи милионери и дела, на които им викат "дела-хлебници". А в прокуратурата няма такива!

Аз: сигурен съм, че сте прав.. ама кой трябва да реши проблема с корумпираните съдии? Прокуратурата. Вие.

БС: не, не прокуратурата, а службите! Ние сме чиновници, ние не разкриваме престъпления!

Аз: не разкривате, но ръководите разследването.

Тук Сарафов заби и разговорът приключи. Но в светлината на вчерашните записи на Чолаков, бивш шеф на Върховния административен съд, в които се чува как се носят 600 хиляди в торба и "осемстотин делено на три" за решаване на дела, става ясно какво е визирал Сарафов".

Според Божанов "триъгълникът Пеевски-Чолаков-Сарафов осигуряваше политическа и наказателна протекция за "хлебниците". Вероятно също захлебвайки, за да може да ходи напред-назад с частни самолети".

Политикът е категоричен, че следващият ВСС трябва да избере главен прокурор, който да осигури разследването на всички захлебващи.

"Тази поквара в съдебната власт трябва са бъде премахната с цялата строгост на закона. Но това може да стане само ако изчезнат политческите протекции", допълни той.

Десислава Любомирова
