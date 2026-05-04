При предишното управление единият нямаше мяра, а другият - насищане

04 май 2026, 8:41 часа
Думите от заглавието са на Мирослав Севлиевски, едно от лицата на управлението на Симеон Сакскобурготски. Севлиевски говори в сутрешния блок на bTV, заедно със социолога Първан Симеонов и политолога доц. Петър Чолаков.

Сега "Прогресивна България" няма опозиция и предстои да видим дали ще се държат като такива, на които не им трябва опозиция. Ще видим и дали няма да излезе "Новото време", като при царя, добави Севлиевски.

В разговора беше засегната и принципната тема за законността. Замеряне с Фейсбук статуси - засега това става при промяна на властта според Първан Симеонов, който напомни за "барбекюто на Доган". Темата беше развита заради "охраната на Пеевски и Борисов" - Севлиевски заяви, че сега лидерът на "ДПС Ново начало" можел да каже, че му махат охраната, защото имал медал от Зеленски. То това остава да се изложи, опонира Симеонов.

Ивайло Ачев
