Няма никаква мазнинка, а само скелети и кожа

Думите от заглавието са на новоизбрания народен представител от "Прогресивна България" Слави Василев, казани в студиото на bTV. "Аз не съм бюджетар, но положението в държава по отношение на фискалната политика мига на червено", предупреди Слави Василев. Още: Иван Демерджиев: Една от основните цели е да разградим модела "Пеевски - Борисов"

Радев ще е министър-председател

Още: "Прогресивна България" обяви естествените си партньори за реформата в съдебната система

"Продължаваме промяната" и "Демократична България" са естественият партньор за диалог за промени в съдебната система, каза още той. Василев обясни, че на върха на ПБ ще бъде лидер, който е припознат не само от членовете на партията, но и от обществото. Иначе самият Румен Радев е предложил Михаела Доцова за председател на 52-ото Народно събрание.

Той бе категоричен, че няма никакво съмнение, че Радев ще е новият министър-председател.

По думите му добре са дошли всички парламентарни групи, които искат да подкрепят политиките на ПБ. "Дневният ред ще го ръководим ние и другите ще се съобразят с това", подчерта той.

Слави Василев отказа да коментира състава на правителството на Румен Радев. "Бъдете спокойни, съвсем скоро ще разберете състава на Министерски съвет. Има определени ресори, като не се обсъжда всичко с всеки. Функционирането на ПБ ще бъде стегнато, уточни новоизбраният депутат.

Василев уточни, че няма да ходи в изпълнителната власт, а ще остане в парламента. "Президентът Радев каза, че е много важно рейтингът на парламента да се издигне, което да бъде основа за стабилна власт и просперираща държава. Ако аз и други колеги останем в НС не трябва да бъде отчетено като таван, защото работата на парламента ще бъде повече от съдържателна и интересна в следващите 4 години", коментира той.

Още: Политолог: Може да има изненади в състава на правителството