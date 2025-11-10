Вървим към една бездна, но не сме я стигнали

Думите от заглавието са на лидера на СДС Румен Христов - той ги каза в сутрешния блок на БНТ. Изказването беше заради проекта за бюджет 2026 година и постоянните критики, че както се планират финансите на държавата, предстои много силен сблъсък с реалността през 2027 година - заради прекомерно натрупване на бюджетен дефицит и теглене на дълг.

Конкретно на Христов беше даден пример с постоянните предупреждения на Симеон Дянков, който беше финансов министър в първото правителство на Бойко Борисов. Сега Христов е коалиционен партньор на Борисов и на ГЕРБ.

Иначе и Дянков, и друг финансов министър на ГЕРБ - Владислав Горанов, публично на няколко пъти казаха, че бюджетният ни дефицит едва ли е 3%.

