Най-богатият руснак: Кой е олигархът на Путин, чиято яхта мина безпроблемно през блокирания Ормузки проток?

Суперяхта, свързана с един от ключовите съюзници на руския диктатор Владимир Путин, премина през Ормузкия проток въпреки продължаващата блокада на този жизненоважен морски маршрут. Луксозната яхта „Nord“ с дължина 142 метра, свързана със санкционирания руски милиардер Алексей Мордашов, пътува през уикенда от Дубай до оманската столица Маскат, като се превърна в един от малкото частни плавателни съда, преминали през пролива през последните месеци.

Иран проведе преговори на високо равнище с Русия тази седмица, докато продължава конфликтът му със САЩ относно повторното отваряне на протока.

Около една пета от световните доставки на суров нефт и втечнен природен газ (LNG) обикновено преминават през този воден път.

Луксозната яхта е на фирма на съпругата на Алексей Мордашов

Мордашов, който има близки връзки с Путин, не фигурира като официален собственик на луксозната яхта. Данните за „Nord“ обаче сочат, че тя е регистрирана на фирма, собственост на съпругата му, през 2022 г. Стойността на яхтата се оценява на над 500 млн. долара.

Според статия в списанието Superyacht Times руската суперяхта разполага с басейн, подводница и хеликоптерна площадка.

— NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2026

Тя напусна Дубай в петък вечерта и пристигна в Ал Мудж, яхтено пристанище в столицата на Оман, в неделя сутринта, сочат данни на платформата Marine Traffic.

Иран продължава да ограничава корабоплаването през Ормузкия проток, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че американските сили ще продължат да налагат блокада на иранските пристанища.

"Nord", която плава под руски флаг, е успяла да премине през пролива, въпреки че частните кораби до голяма степен избягват този воден път от началото на военните действия. Москва и Техеран обаче са със силно взаимно партньорство, най-вече в търговската и военната сфера.

Кой е Алексей Мордашов?

Мордашов е обект на западни санкции, включително от страна на ЕС, Обединеното кралство и САЩ, откакто Русия започна пълномащабната си инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Две страни - Хонконг и Малдивите - са имали възможност да конфискуват яхтата, но не са го сторили въпреки призивите на западните държави за замразяване на активите на олигарха, пише BBC.

Мордашов е председател на най-голямата руска компания за стомана и минно дело „Северстал“.

С приблизителна нетна стойност от около 37 млрд. долара, той е най-богатият руски гражданин, включен в списъка на американското бизнес списание Forbes.

Не е ясно дали Мордашов е бил на борда на „Nord“, докато тя е преминавала през Ормузкия проток.