Украйна в центъра на НАТО 3.0: Проект за бъдеща европейска армия

28 април 2026, 11:54 часа 473 прочитания 0 коментара
Снимка: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ
Вместо членство в ЕС и НАТО, има трети път за Украйна към интеграция в Европа. Този път е далеч по-достъпен, защото изисква от Украйна да има нещо, което тя притежава в пълна професионална мяра - боеспособна армия. За такъв път говори европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус - за пръв път още преди 10 дни, но сега и в Украйна медиите (например "РБК-Украйна") по-широко се занимават с думите му.

Каква е визията на Кубилус? Да бъде създаден нов европейски съюз за отбрана и военно дело, в който Украйна, Великобритания и Норвегия да членуват. Нито една от тези държави не е член на ЕС, а всички военни специалисти считат, че в Европа точно тези държави имат най-силни армии (ако географски изключим Турция и Русия). Кубилус счита, че членство на Украйна в НАТО сега е невъзможно, едва ли и някога в обозримо бъдеще ще е, докато членството в ЕС е нещо, което може да бъде постигнато по-лесно, но не веднага.

Какъв би бил новият съюз? Той да е по същество основата на единна европейска армия, с поне 100 000 войници, единен военен щаб и Съвет за сигурност, ръководен от постоянни членове. Освен това, чрез този съюз ще може директно да се правят поръчки на украинската индустрия за производство и доставка на оръжия, което би било по-евтино и би стимулирало иновациите чрез обратна връзка директно от бойното поле. Най-важното - НАТО 3.0, както Кубилиус го описва, че е интегрирано за Европа и ще защитава Европа без да се разчита на САЩ. Защо 3.0 - защото зам.-министърът на отбраната на САЩ Елбридж Колби вече охарактеризира сегашния Северноатлантически алианс като НАТО 2.0 - версия след края на Студената война.

Нито една друга европейска армия няма сравним опит с украинската в съвременната война с висока интензивност. Украинските иновации в технологиите за дронове и изкуствен интелект са нещо изключително, изтъкна европейският комисар по отбрана.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
Украйна НАТО европейска армия война Украйна членство Украйна НАТО превъоръжаване Европа Европейски отбранителен съюз НАТО 3.0
