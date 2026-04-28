След 8 месеца в ареста: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата

Софийският градски съд осъди прокуратурата да изплати обезщетение от над 15 000 евро (30 000 лева) на Елена Динева - съпруга на бизнесмена Васил Божков - заради продължителното ѝ задържане, продължило максимално допустимите осем месеца. Това става ясно от съдебно решение, за което съобщава "Лекс".

Динева е подсъдима заедно с Божков по т.нар. хазартно дело, в което прокуратурата твърди, че държавният бюджет е ощетен с близо 560 млн. лева. Срещу нея са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за изнудване, корупционни и длъжностни престъпления, в която според обвинението са участвали и представители на вече закритата Държавна комисия по хазарта. Делото е в съда от две години и все още не е приключило на първа инстанция.

Задържането на Динева датира от началото на 2020 г., когато Васил Божков беше обявен за издирване. Тя остава в ареста от февруари до октомври същата година - до изтичането на максималния срок за задържане в досъдебната фаза. През този период специализираните съдилища неколкократно отказват да я освободят. В крайна сметка мярката ѝ е изменена в парична гаранция - първоначално 750 000 лева, а впоследствие увеличена на 1 млн. лева - суми, които тя не успява да внесе заради запорирани сметки. Освобождаването ѝ става едва след изтичане на законовия срок.

Миналата година Динева предявява иск срещу прокуратурата за 200 000 лева по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, като твърди, че задържането ѝ е било в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека. Според нея още първоначалният арест е бил неправомерен, а продължителността и наложените мерки - прекомерни.

От прокуратурата оспорват иска с аргумента, че решенията за мярката за неотклонение и нейната продължителност са изцяло в правомощията на съда, а не тяхна отговорност. Освен това според държавното обвинение евентуалните вреди не произтичат пряко от задържането, а от повдигнатите обвинения, по които делото все още не е приключило.

Съдия Гергана Кратункова приема, че първоначалното задържане и бързото изправяне пред съд не нарушават конвенцията. Проблемът обаче е в продължителността на престоя в ареста и в мотивите на съдилищата да поддържат най-тежката мярка.

СГС се позовава на практиката на Европейския съд по правата на човека, според която самото подозрение за извършено престъпление не е достатъчно основание за продължително задържане, дори при тежки обвинения. Съдът отбелязва, че през осемте месеца прокуратурата не е представила конкретни доказателства за риск от укриване или извършване на ново престъпление.

Отделно се подчертава, че определянето на непосилно висока гаранция също може да доведе до нарушение на правата, тъй като на практика удължава задържането. Именно такъв е случаят с Динева, която не е имала достъп до средствата си заради наложени запори.

"Формално съдът приема, че са налице основания за налагане на мярка за неотклонение - "Гаранция", но размерът на същата, предвид обстоятелството, че ищцата е лишена от достъп до имуществото, на практика представлява нарушение по смисъла на Конвенцията", се посочва в решението.

По делото е изготвена и съдебно-психологическа експертиза, която установява, че Динева е преживяла силен емоционален стрес, чувство за срам, натиск и несправедливост, както и тревожно-депресивно състояние, продължаващо и до днес. Според вещото лице тя е възприела случилото се като житейска катастрофа.

Съдът отчита и сериозния обществен отзвук на случая, довел до уронване на репутацията ѝ, отдръпване на близки и професионална изолация. Въпреки това магистратите определят обезщетение от 30 000 лева, върху което прокуратурата дължи и законна лихва от момента на завеждане на иска.

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.