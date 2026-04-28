След 8 месеца в ареста: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата

След 8 месеца в ареста: Съпругата на Васил Божков осъди прокуратурата

Софийският градски съд осъди прокуратурата да изплати обезщетение от над 15 000 евро (30 000 лева) на Елена Динева - съпруга на бизнесмена Васил Божков - заради продължителното ѝ задържане, продължило максимално допустимите осем месеца. Това става ясно от съдебно решение, за което съобщава "Лекс".

Динева е подсъдима заедно с Божков по т.нар. хазартно дело, в което прокуратурата твърди, че държавният бюджет е ощетен с близо 560 млн. лева. Срещу нея са повдигнати обвинения за участие в организирана престъпна група за изнудване, корупционни и длъжностни престъпления, в която според обвинението са участвали и представители на вече закритата Държавна комисия по хазарта. Делото е в съда от две години и все още не е приключило на първа инстанция.

Задържането на Динева датира от началото на 2020 г., когато Васил Божков беше обявен за издирване. Тя остава в ареста от февруари до октомври същата година - до изтичането на максималния срок за задържане в досъдебната фаза. През този период специализираните съдилища неколкократно отказват да я освободят. В крайна сметка мярката ѝ е изменена в парична гаранция - първоначално 750 000 лева, а впоследствие увеличена на 1 млн. лева - суми, които тя не успява да внесе заради запорирани сметки. Освобождаването ѝ става едва след изтичане на законовия срок. Още: Съдът с нова забрана за Васил Божков

Миналата година Динева предявява иск срещу прокуратурата за 200 000 лева по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди, като твърди, че задържането ѝ е било в нарушение на Европейската конвенция за правата на човека. Според нея още първоначалният арест е бил неправомерен, а продължителността и наложените мерки - прекомерни.

От прокуратурата оспорват иска с аргумента, че решенията за мярката за неотклонение и нейната продължителност са изцяло в правомощията на съда, а не тяхна отговорност. Освен това според държавното обвинение евентуалните вреди не произтичат пряко от задържането, а от повдигнатите обвинения, по които делото все още не е приключило.

Съдия Гергана Кратункова приема, че първоначалното задържане и бързото изправяне пред съд не нарушават конвенцията. Проблемът обаче е в продължителността на престоя в ареста и в мотивите на съдилищата да поддържат най-тежката мярка.

СГС се позовава на практиката на Европейския съд по правата на човека, според която самото подозрение за извършено престъпление не е достатъчно основание за продължително задържане, дори при тежки обвинения. Съдът отбелязва, че през осемте месеца прокуратурата не е представила конкретни доказателства за риск от укриване или извършване на ново престъпление. Още: "Крайно време беше": Божков е бил нетърпелив Радев да влезе в политиката

Отделно се подчертава, че определянето на непосилно висока гаранция също може да доведе до нарушение на правата, тъй като на практика удължава задържането. Именно такъв е случаят с Динева, която не е имала достъп до средствата си заради наложени запори.

"Формално съдът приема, че са налице основания за налагане на мярка за неотклонение - "Гаранция", но размерът на същата, предвид обстоятелството, че ищцата е лишена от достъп до имуществото, на практика представлява нарушение по смисъла на Конвенцията", се посочва в решението.

По делото е изготвена и съдебно-психологическа експертиза, която установява, че Динева е преживяла силен емоционален стрес, чувство за срам, натиск и несправедливост, както и тревожно-депресивно състояние, продължаващо и до днес. Според вещото лице тя е възприела случилото се като житейска катастрофа.

Съдът отчита и сериозния обществен отзвук на случая, довел до уронване на репутацията ѝ, отдръпване на близки и професионална изолация. Въпреки това магистратите определят обезщетение от 30 000 лева, върху което прокуратурата дължи и законна лихва от момента на завеждане на иска. Още: Божков, Паскал, Гайтански, Коцев: колко струваше свободата им и за какво са обвинени?

Решението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Ивайло Анев
Ивайло Анев
