Зеленски: Приемането на Украйна в ЕС трябва да залегне в мирния договор с Русия

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че приемането на страната му в Европейския съюз трябва да е ключова част от мирното споразумение в прекратяване на войната с Русия. Възстановяването на Украйна след войната трябва да е предварително условие за "истински мир в Европа", каза Зеленски в снощното си видеообръщение.

Границите и суверенитетът на Украйна трябва да бъдат зачитани, а освен това на страната му трябва да бъдат дадени гаранции за сигурност, посочи още Зеленски, като припомни, че руската инвазия през февруари 2022 г. беше предшествана от окупацията на Кримския полуостров в Южна Украйна.

"Украйна винаги изразява своята благодарност и винаги ясно помни кой и как ни е подкрепял след началото на тази война. Но е също толкова важно, особено за Европа, всички партньори да помнят, че Украйна не защитава само себе си в тази война. Русия иска нашата територия, за да може да завземе териториите и на други. Ако успее с една държава – един съсед – ще направи същото и с другите.

Точно така процедира Русия: част от Молдова, части от Грузия, завземането на Крим и окупацията на Донецк, подчиняването на Беларус. Пълномащабната война срещу Украйна.

Това може да бъде спряно само с истинска сила и истинска принципна решителност от всички партньори.

Това се отнася за Съединените щати, страните от Г-7 и европейските държави. За да има истински мир в Европа и за да бъде спряна Русия, трябва да има достойни условия и уважение към Украйна - във всяко ключово измерение на сигурността: суверенитет, териториална цялост, гаранции за сигурност, присъединяване към Европейския съюз и истинско възстановяване на страната ни след войната", каза Зеленски в обръщението си.

Световната банка оцени необходимите финансови средства за възстановяване на опустошената от войната страна на около 500 млрд. евро, отбелязва по този повод ДПА.

Киев вече получи около 150 млрд. евро от чуждестранни дарители от началото на войната, основно за финансиране на бюджета си.

Миналата седмица страните членки на ЕС отвориха пътя и за изплащане на допълнителни 90 млрд. евро чрез заем.

