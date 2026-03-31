Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

31 март 2026, 16:57 часа 920 прочитания 0 коментара
Сайт за 15 минути: Новият AI асистент на Superhosting

Често ни се струва, че времето лети – все сме на работа, пътуваме, пазаруваме или вършим безкрайните си задачи. А когато все пак ни останат няколко часа свобода, ги прекарваме почти винаги на дивана пред телевизора или пък скролваме механично. Така в края на деня все се питаме къде точно е изчезнало времето и кога най-сетне ще се захванем с всички онези неща, които отлагаме от години.

А истината е, че невинаги са нужни часове, за да започнем нещо ново и смислено. Понякога единственото, което ни трябва са само 15 минути и малко мечти, за да направим стъпка в правилната посока и да дадем старт на нещо свое. И макар доскоро създаването на сайт да беше задача, която изискваше технически познания, много време и най-вече помощ от специалисти, днес това вече не е така. С навлизането на изкуствения интелект, процесът може да бъде сведен до няколко прости стъпки и да отнеме само 15 минути.

Именно с такава цел се появява новият AI асистент на Superhosting – решение, което превръща създаването на сайт с WordPress в един бърз и интуитивен процес, по-достъпен от всякога.

Новият AI асистент на Superhosting е създаден като цялостно решение за изграждане на сайтове. Докато повечето AI решения за WordPress се ограничават до генериране на текстове или идеи за съдържание, тук изкуственият интелект е интегриран директно в самата система и участва активно във всеки етап от създаването на сайта – от първоначалната структура до визията и функционалностите. Едно от съществените му предимства е, че при изграждането на сайта не се използва page builder. Това означава, че генерираният код остава чист, лек и оптимизиран още от самото начало. В резултат страниците се зареждат по-бързо и няма нужда от допълнителни оптимизации, което гарантира много по-лесна поддръжка в дългосрочен план.

Процесът започва с кратко въвеждане на информация – описание на сайта, неговата цел, стил, тон и др. На база на тези отговори системата автоматично генерира основната структура, създава необходимите страници и подбира подходящ дизайн. Така само за няколко минути потребителят получава готова основа, върху която може да надгражда. AI асистентът на Superhosting разполага и с богата библиотека от предварително създадени дизайни и компоненти, които могат да бъдат добавяни към страниците само с няколко клика.

 

Освен структурата и външния вид, системата може автоматично да генерира и съдържанието на сайта. Текстове, заглавия и дори изображения се създават от AI, като се съобразяват с темата и изискванията. Така дори хора без опит в писането, програмирането или маркетинга могат бързо да стартират сайт, който изглежда професионално и последователно още от първия ден. Допълнителен плюс е, че генераторът създава уникални изображения, съобразени със специфичните изисквания на потребителя и така почти изцяло елиминира нуждата от абонаменти за стокова фотография, които много често са скъпи.

А най-хубавата новина е, че до 15 април хостинг плановете за WordPress на Superhosting включват и AI асистента, без това да оскъпява услугата. Това означава, че всеки, който отдавна обмисля да създаде собствен сайт, получава невероятния шанс да го направи по-бързо и лесно от всякога. Трябва само да отдели 15 минути.

Лидия Найденова
Изкуствен интелект хостинг AI Superhosting
Още от Градски тренд
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес