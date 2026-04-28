Край на експериментите в Ботев Пловдив: Ръководството взе радикално решение за облика на отбора

Ръководството на Ботев Пловдив обяви неочакваното решение, че от сега нататък клуба ще използва единствено жълт и черен цвят за екипировката на отбора. С това слагат край на практиката си от последните години да използват различни цветове за тренировъчните и официалните екипи и с това се уеднаквяват със своята емблема.

Ботев Пловдив се завръща окончателно към заветните жълто-черни цветове

Пловдивчани написаха обявление към феновете си в официалната страница на клуба във Фейсбук:

Още: Шедьовър и куриоз върнаха Ботев Пловдив обратно в играта, Арда пак наранен от пловдивчани

„Ботевисти,

Тази година взехме важно и осъзнато решение – да се върнем изцяло към нашите заветни цветове: жълто и черно. Цветовете, които носят духа, историята и идентичността на нашия велик клуб.

Прекратяваме практиката от последните години, в която се използваха различни и несвойствени за Ботев цветове като тъмно синьо, зелено, бордо и други – независимо дали става въпрос за тренировъчни или официални екипи. За нас това не е просто въпрос на визия, а въпрос на принцип, чест и уважение към традицията.

Ботев Пловдив е жълто и черно. Така е било, така е и така трябва да бъде. Никога не трябва да допускаме налагането на други цветове в нашия клуб – защото цветовете са символ на нашата принадлежност, на нашата гордост и на всичко, което сме като общност.

Вярваме, че този избор ще бъде приет с уважение от всички вас – хората, които носят Ботев в сърцето си.

Очаквайте тази седмица представянето на новата жълто-черна серия Macron в клубния магазин.

Само Ботев!“.

Още: “Българският футбол няма как да се развива при този модел, не е нормално“