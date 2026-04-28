Евтим Милошев министър на културата и туризма? Артисти скочиха на бъдещото правителство

В разпространено до медиите писмо, подписано от десетки артисти и общественици, става ясно, че за бъдещ министър на културата е спряган Евтим Милошев, който беше служебен министър на туризма в двата кабинета на Димитър Главчев между 2024 - 2025 г. Според авторите на писмото това е вторият удар върху културата в рамките на два дни, след като изтече информация, че представители на бъдещото правителство обсъждат идеята да слеят Министерството на туризма и Министерството на културата.

Авторите на писмото посочват, че Евтим Милошев — собственик на Дрийм Тийм Продакшънс и Дрийм Тийм Филмс, председател на Асоциацията на филмовите и телевизионни продуценти в България би се намирал в класически и необорим конфликт на интереси. "Човек, чиито компании пряко зависят от публичното финансиране на Националния филмов център, не може да ръководи министерството, което разпределя тези средства. Не може — и не бива", пише в писмото.

В писмото се припомня, че "същият този човек предизвика документиран дипломатически скандал по време на официална държавна мисия, отказвайки да се яви на подписването на международно споразумение. Беше уволнен от Слави Трифонов "по обективни причини" — без да се уточни кои. При обявяването на предишната му номинация за министър дори собствените му бивши съратници реагираха с публичен смях в Народното събрание".

В писмото се посочва и тиражирана информация, че от "Прогресивна България" обмислят ликвидирането на самостоятелното Министерство на културата чрез сливането му с Министерството на туризма в обща структура — "Министерство на културата и туризма". "Културата не е туристически продукт. Тя не е декор за чужди посетители. Не е атракция. Не е сезонен бизнес. Тя е гръбнакът на националната идентичност, резултат от десетилетия инвестиции в образование, творчество и изграждане на граждански дух. Когато я слееш с туризма, я подчиняваш на пазарна логика, в която водеща става посещаемостта — не качеството, не достъпността, не дългосрочното обществено въздействие", пише в писмото.

Какви ще са последствията от подобно сливане

В писмото се посочват и теоретични последствия от сливането на двете министерства:

— Националният филмов център, театрите, операта, музеите, независимите творчески организации — всички те ще се борят за внимание и ресурс в министерство, чийто приоритет ще бъде хотелската категоризация и туристическите маршрути.

— Самостоятелното Министерство на туризма беше изградено с усилия от 2014 г. насам. Бранш, генериращ над 8% от БВП на страната, не може да функционира ефективно като "дирекция" в хибридна структура.

— Двата сектора имат коренно различна логика, различни закони, различни финансови инструменти и различни европейски партньори. Общ министър, особено некомпетентен такъв, е гаранция за провал и на двата.

"Ако заедно с това сливане начело бъде поставен Евтим Милошев — продуцент с бизнес интереси в киноиндустрията — то секторът на независимата и некомерсиална култура ще бъде унищожен тройно: административно, финансово и политически. Ние не ставаме свидетели на реформа. Ставаме свидетели на ликвидация.", казват притеснените културни дейци.

Категорична позиция

Артистите изявяват своята категорична позиция, която гласи:

1. Номинацията на Евтим Милошев трябва да бъде публично отхвърлена незабавно.

2. Идеята за сливане на Министерство на културата и Министерство на туризма трябва да бъде изоставена незабавно.

3. Искаме самостоятелно, финансово независимо и компетентно ръководено Министерство на културата.

4. Искаме ангажимент от Прогресивна България да не реализира нито едно от тези две решения.

"Ако тези мерки бъдат прокарани — ще протестираме. Публично, видимо и неудобно. Не защото обичаме да протестираме, а защото нямаме избор. Децата в нашата сфера започват музикалното си образование на четири години. Посвещават по 20 години на своето развитие. Заслужават министерство, а не туристическа дирекция. Заслужават министър, а не продуцент с конфликт на интереси.", завършва писмото, изпратено до медиите.

Сред подписалите писмото са Георги Господинов, Диана Андреева-Попйорданова, Любо Киров, Владимир Ампов - Графа, Иво Папазов - Ибряма, Камелия Тодорова, Мила Михова, Мирослава Кацарова, Христо Йоцов, Борислав Бояджиев, Теодора Орешенска, Група "Остава", Свилен Ноев, Деян Статулов, Пенко Господинов и др.