Опасна диагноза: Най-старият ни университет рискува да спре да обучава фармацевти и медици

Софийският университет "Св. Климент Охридски" е изправен пред тежка криза в медицинските направления, тъй като обучението на бъдещите медици и фармацевти е поставено под въпрос. Това показва доклад на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Констатациите в него разкриват стряскаща картина - на медици и фармацевти преподават предимно химици и биолози, а професионалните катедри на практика липсват. (Регистър на академичния състав може да видите ТУК)

Липсват специалисти

Най-абсурдният извод в доклада е липсата на тесни специалисти в управлението и преподаването. Оказва се, че във Факултетния съвет на ФХФ, който решава съдбата на обучението по фармация, има само един хабилитиран преподавател с диплома по фармация. Останалите са химици.

Едва 5.7% от всички хабилитирани преподаватели в направлението са магистър-фармацевти. В Медицинския факултет ситуацията е подобна – липсват основни клинични катедри. На практика това означава, че в СУ на бъдещите лекари и аптекари преподават хора, които де факто нямат научното право, а често и практическия опит, да упражняват тези професии в болници или аптеки. Затова университетът разчита на външни хонорувани преподаватели, вместо да развива собствен академичен състав от медицински специалисти.

Проблемите не спират дотук. Според доклада учебните планове не са съвместими с тези в Медицинските университети в София, Пловдив или Варна. Ако студент иска да се прехвърли, той се сблъсква с огромни разлики в предметите.

СУ е единственото място у нас, където не се предлагат специализации. Това означава, че университетът произвежда кадри, но след това тяхното професионално развитие остава техен проблем. Проучване за реализация на завършилите през 2022/20223 г. показва, че 71% от завършилите работят в аптеки, фармацевтични компании и фирми за клинични проучвания, 12% - в индустрията и 5% - в частния бизнес.

Докладът разкрива, че университетът изкуствено раздува броя на дисциплините на хартия. Например един предмет, разделен на три части, се брои за три отделни дисциплини. Така се покриват държавните изисквания.

Добрата новина

В доклада има и добри новини. Университетът разполага с модерна апаратура, богат софтуер, а на един преподавател се падат по трима студенти - тоест няма проблем на студентите да се обръща внимание, няма претовареност на обучаващите и те могат да окажат каквато помощ е необходима на студентите.

Спешни реформи

Ръководството на "Алма матер" трябва спешно да назначи лекари и фармацевти на трудови договори и да създаде реални професионални катедри. В противен случай най-старият университет у нас рискува да загуби правото си да подготвя кадри за най-критичния сектор – здравеопазването, гласи основната констатация след прочитане на доклада.

Реформите са неизбежни, а въпросът е дали СУ ще успее да привлече медици или ще остане просто едно много добро място за изучаване на химия, което се опитва да имитира медицинско училище.