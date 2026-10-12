Една седмица с новия EON: Телевизия, която вече знае какво ти се гледа

Ако човек от миналото се срещне със съвременик и си поговорят за телевизия, нашият съвременик ще му опише бъдещето така: "Никога не сме имали толкова много неща за гледане. И никога не сме прекарвали толкова време в чудене какво да си пуснем". А между другото - ще допълни oще той - вече имаме и изкуствен интелект. От една страна помага много. От друга - "Терминатор" и “Матрицата" нещо станаха пак актуални."

А когато свързваме кино класики, бъдеще, телевизия, филми и изкуствен интелект в едно изречение, стигаме до една любима платформа на милиони българи, която събира всички накуп: EON на Vivacom. Новият EON бе представен наскоро, а ние имахме достатъчно време да го тестваме. Резултатите са повече от впечатляващи: нека ви разкажем за новите функции, които най-много ни харесаха.

Навигация и ИИ

Понякога най-дългата част от една филмова вечер се оказва търсенето на самия филм. Ровенето из менюта, прескачането между варианти и най-често срещаното зрителско колебание: "Това ми харесва, но няма ли нещо друго"?

Новият EON се опитва да скъси именно този път и да го направи много по-удобен. Съдържанието вече е организирано така, че различните части на платформата - телевизия, архив и Видеотека - да имат един общ дом. Можеш да тръгнеш от това, което ти се гледа - филм, сериал, спорт или документално съдържание - а системата да те отведе до него, независимо къде точно се намираш. Навигацията следва по-естествено логиката на зрителя, а категориите пресичат цялата платформа, вместо да свършват на прага на отделна секция. Колкото повече време прекарваш в EON, толкова повече той - снабден с изкуствен интелект - започва да ти подава все по-точни препоръки.

Един диван, няколко различни телевизии

Когато си помислим за семейна хармония, първата сцена, която изниква в главата ни, е как сме се събрали заедно на дивана пред телевизора. Редно е обаче да признаем: вкусовете ни не се сплотяват толкова лесно. Ако те също бяха една компания, щяха да стоят разделени в отделни стаи като хладни съквартиранти и да се виждат само за "Сам вкъщи" и още няколко класики. Защото единият не изпуска мач, друг е щастливо пристрастен към сериал, трети е потънал в документалната си вселена (на него разчитаме на куизовете), а детето пък живее в неговият цветен свят, населяван с приказни герои и много анимация. Новият EON e разрешил чудесно тези екранни различия - с индивидуални профили. Алгоритъмът персонализира съдържанието спрямо конкретния човек, вместо да се чуди коя е тази широко скроена личност, която скача от футбол на романтична комедия, която пък му идва твърде сантиментално и после напряга обратно отпуснатите си нерви с трилър. С EON този телевизионен Франкенщайн вече е в историята - профилът не е на принципа един за всички, всички за един, а може да управляваме повече. Впрочем, при децата персонализацията има и друга полезна страна. Родителският контрол позволява съдържанието да бъде ограничавано според различни възрастови нива - от 4 до 18 години.

Августин Миланов, главен директор „Маркетинг“ във Vivacom, на представянето на новата версия на платформата

"Кой беше онзи филм с онзи Лео ди Каприо и една мечка"

Задавали сте си сходни въпроси винаги. Например какво беше името на онзи вълнуващ филм с Дейвид Боуи от детството ни, с таласъмите? А как се казваше онази история с Дженифър Лорънс и Брадли Купър, която имаше сложно име на английски и го превеждаха лошо на български? А има ли някой, който може да се сети за всички филми с Том Круз? Не, това са просто филмите с Том Круз. Изобщо нищо в този живот не ни убягва толкова, колкото заглавията.

В новия EON са се погрижили за този проблем: може да се търси не само по заглавие, но и по актьор и въобще друга информация, свързана със съдържанието. Има и гласово търсене - нещо особено удобно, при положение, че изписването на дълго заглавие с дистанционно никога не е било сред любимите ни преживявания.

На хартия това е сравнително малка промяна. При реално ползване обаче точно такива детайли определят дали интерфейсът ти помага или само стои между теб и това, което искаш да гледаш. Иначе за филма с ди Каприо (знаем, че още се чудиш), заглавието е "Завръщането". Ето, сети се! Но ще го забравиш след няколко минути, както и ние. Няма проблем: EON помни.

Спорт с още едно измерение

До сега бяхме в режим "библиотека" - при него най-важното е телевизията да разбира какво обичаме, да се ориентира в най-фините ни предпочитания и да открива и предлага сам какво да гледаме. При спортът обаче важи друго правило: неочакваното, магията на мига. Казано иначе: голът има неприятния навик да пада точно в секундата, в която сме отклонили очи от екрана. И обратното: втрентченият ни поглед и фокус да не бъдат възнаградени, когато очакваме.

Освен обичайното превъртане назад в Sport Mode на EON, който решава тези проблеми, има и други, още по-креативни нововъведения, които ще зарадват запалените фенове. Със сигурност например ви се е случвало докато гледате дербито, да следите и всякаква странична информация около него: особено в днешното изобилие от, както се казва, content. Това обаче ни поставя в ситуация, в която погледът ни прескача от телефона към екрана непрекъснато, без да може да обхване всичко с един поглед. За целта EON добавя контекст около самото спортно събитие - информация, статистика и детайли, които могат да се видят, без мача да изчезва на заден план. Така телевизорът започва да работи малко повече като втори екран, без реално да се да се налага да посягаме към телефона. Персонализираме и обогатяваме самата спортна ситуация - едно допълнително измерение, което прави спортното преживяване още по-вълнуващо.

С една дума, EON по все по-съвършен начин се учи от това, което гледаме. Предлага посока, когато човек не знае какво да избере. Позволява му бързо да намери конкретното нещо, когато го търси. И се държи като един любезен и ненатрапчив "домакин" - знае достатъчно за нас, за да ни помогне, без да самите ние да го забелязваме.

А за нас остава по-приятната част: да гледаме.