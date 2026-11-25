През юни HVMZA пуска в Hï Ibiza - един от най-престижните клубове за електронна музика в света. Този петък, 27 ноември, белгийският DJ и продуцент отново ще застане зад пулта на LunOr Bar & Club в Пловдив. Гостуването му е второ за клуба и идва след година, в която артистът продължава да обикаля международните сцени и да издава нова музика.

За почитателите на Afro House името HVMZA е добре познато. В биографията му са участия в Hï Ibiza, Club Chinois и Cova Santa, лондонския KOKO и фестивала UNTOLD, както и в клубове в Миконос, Дубай, Маями и Торонто. Има над 16 милиона слушания в Spotify и над 23 милиона гледания в YouTube. Сред най-популярните му парчета са Mogo и Na Bosana, всяко с над 1,5 милиона слушания.

Зад тези успехи стои любопитна смесица от култури. HVMZA, чието истинско име е Хамза, израства в Белгия в семейство с турски и арабски корени. У дома слуша традиционна музика, а с приятелите си открива американския хип-хоп и R&B. Започва да прави собствени бийтове на компютър и сам се учи да продуцира. С времето се насочва към house музиката, където намира място за всички тези различни влияния.

Днес те се чуват ясно в сетовете му. Африкански перкусии, арабски мелодии, латиноамерикански ритми и етнически вокали се преплитат в музика между Afro, Latin и Organic House. Именно тази комбинация отличава HVMZA на международната клубна сцена и му печели публика в различни части на света.

Артистът продължава да експериментира и през 2026 г. Тази есен излиза XO - съвместен проект с Juany Bravo, а сред новите му издания е и Estarabim с Burak Cilt, в което присъстват мотиви от турската музикална традиция. През юни е публикуван и запис на негов сет на живо от Hï Ibiza.

Сега музиката му отново ще звучи в Пловдив. LunOr се утвърждава сред най-популярните клубни адреси в страната със силна програма от международни DJ гостувания. Завръщането на HVMZA е сред акцентите на втория сезон и продължава линията на клуба да представя на пловдивската публика артисти с международна кариера и собствен музикален почерк.

HVMZA гостува в LunOr Bar & Club в петък, 27 ноември, от 22:00 часа. В музикалната програма ще участва и DJ Атанас Янев.