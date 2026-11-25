Всеки от нас иска да прекарва по-малко часове в чистене, гладене, готвене и да има повече време за семейство и приятели. Именно затова все повече домакинства залагат на умни и практични помощници, които улесняват всекидневните задачи и правят поддръжката на дома и приготвянето на храната по-бързи и по-лесни.

Всичко това е възможно с новата лоялна програма на „Фантастико“ и уредите на Philips. Клиентите на търговската верига могат да събират промоточки при своето пазаруване и да ги използват за закупуването на домакински уреди с отстъпка до 50%.

Сред предложенията в кампанията са модерни уреди за дома като настолен грил, автоматична еспресо машина, Airfryer, пречиствател на въздух, уред за гладене с пара, прахосмукачка без торба, електрически моп, безкабелна прахосмукачка, звукова четка за зъби и мултифункционален тример.

Снимка: Фантастико груп

„Дали като подарък за близък човек или лична употреба, уредите на Philips са подходящи за всякакъв повод. Все повече потребители търсят продукти, които съчетават качество и функционалност. Именно затова Philips е сред брандовете, които намират място в домовете на хората и се превръщат в техни помощници“, посочва Ивайло Иванов, продуктов мениджър във „Фантастико груп“.

В периода на кампанията от 12.11.2026 г. до 20.01.2027 г. всеки клиент получава по една промоточка за всеки 5 евро от стойността на покупката си. Натрупаните точки могат да бъдат събирани както в хартиен паспорт, така и дигитално чрез приложението на „Фантастико“ - „Ф Клуб“. След достигане на необходимия брой точки те могат да бъдат използвани за закупуване на избрани продукти Philips с отстъпка.

Снимка: Фантастико груп

„Съвременните домакински уреди вече не са лукс, а практичен начин да организираме всекидневието си по-добре. Затова се радваме, че можем да предложим на клиентите ни достъп до уреди, които предоставят удобство у дома. Във „Фантастико“ една от най-важните ни задачи е да предлагаме на хората, които посещават супермаркетите ни, не просто отстъпки, а брандове, които се асоциират с качество, резултати и доверие“, посочва Ивайло Иванов, продуктов мениджър във „Фантастико груп“.

Снимка: Фантастико груп

До 20 януари всяко пазаруване във „Фантастико“ ви доближава до уредите, които могат да направят всекидневието по-лесно и приятно, защото истинският лукс е да имаме повече време за хората, местата и моментите, които обичаме.