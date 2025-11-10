Какво да гледате по Arena Action през ноември

С един от най-новите канали на Vivacom ви очакват силни емоции, адреналин на макс и филми и сериали, които спират дъха

Есента си има свой собствен ритъм – тих, замислен, размечтан. С аромат на кафе и сякаш безкрайни дъждове, топло одеяло и чувство на уют, което ни кара да забравим за всичко, да се настаним удобно на дивана и да се потопим в друг свят. И докато листата отвън се вихрят в своя танц, Vivacom избира съвършения момент, за да поднесе нещо специално за всички заклети фенове на екшъна в най-чистата му форма: изцяло новият канал Arena Action.

Той е сред най-новите канали на Vivacom. Телекомът пусна три изцяло нови канала – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, и обнови любимия VIVACOM Arena, за още по-вълнуващо преживяване с качествено, разнообразно и премиерно телевизионно съдържание, подбрано за всички вкусове. Каналите обогатяват съдържанието в иновативната телевизионна платформа EON, като я превръщат в още по-пълноценно място за забавление и избор за цялото семейство.

От 1 до 30 ноември трите нови канала се предлагат в допълнителен пакет Arena Select, на невероятната цена само от 1 € | 1.96 лв. на месец. С Arena Select зрителите ще имат достъп до ексклузивно съдържание, лимитирани сериали, премиум филми, документални поредици и риалити формати – подбрани така, че винаги да има какво да се гледа с интерес.

„Щастливи сме, че можем да дадем още повече възможности за избор и забавление, а със специалната оферта за допълнителен пакет Arena Select правим премиум съдържанието по-достъпно от всякога“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Arena Action е всичко, което името му обещава – пространство за силни емоции, адреналин на макс и филми и сериали, които спират дъха ни и не оставят никакво място за разсейване. Интересното е, че 90% от заглавията са дублирани на български език. Визията на канала е смела, модерна и вдъхновена от известния ефект Liquid Glass: с флуидни форми, прозрачни слоеве и усещане за движение, превръщайки гледането в истинско визуално изживяване. Очакват ни някои от любимите ни холивудски продукции, криминални трилъри, хоръри и психологически драми, с които настръхваме още от първата сцена. Затова приготвяме пуканките, гасим лампите и заемаме пълна готовност, защото екранът ни зове. А ето какво ни чака в стартовата програма на Arena Action:

Легендарният “Джон Уик”

Няма как да се потопим подобаващо в света на екшъна, ако не започнем със световния феномен, който изцяло пренаписа правилата на жанра. Киану Рийвс в най-легендарната си роля от “Матрицата” насам – история за един мъж, който няма какво повече да губи. Трагедия, болка и чест се съчетават с безмилостни битки, динамика и безупречна хореография на всяко движение. Именно тази комбинация прави филма толкова любим на милиони хора по света. Всяка сцена е визуален шедьовър, а напрежението струи от екрана и не спира нито за секунда.

“Бойна кръв”: Свят на епични битки

Ако пък сте фенове на истории, вдъхновени от истинския живот, то „Бойна кръв“ с Джоел Еджертън и Том Харди е американски филм, който ще ви даде всичко, от което имате нужда. Вдъхновен от реални събития, той разказва историята на двама отчуждени братя, които участват в турнир по смесени бойни изкуства (MMA). Историята ни потапя в свят на епични битки за чест и оцеляване, сблъсъци на характери и идеали, на трудни избори и непобедимата сила на волята. Със своята мащабна визия, напрежение и водовъртеж от емоционални събития, “Бойна кръв” оставя следа у зрителите, които обичат драматичните истории с реалистичен заряд и дълбочина.

Мистерия между реалността и отвъдното – “Изчезнали: другата страна”

И тъй като есента най-тайнственият сезон, определено е време за малко мистерия. „Изчезнали: Другата страна“ е напрегнат сериал и премиерен за България, който ни хваща здраво за ръка и не пуска чак до последния епизод. В едно привидно спокойно корейско село се крие свят, който не би трябвало да съществува – място, където духовете на изчезналите все още бродят, а истината за тяхната смърт чака да бъде разкрита. Историята балансира между реалността и отвъдното, между рационалното и страховитото, а всеки нов епизод разплита още една нишка от тъмната тайна на селото. И колкото повече научаваме, толкова по-невъзможно става да натиснем пауза.

С тази модерна нова визия, индивидуално музикално оформление и внимателно подбрани заглавия, Arena Action обещава есен, която няма да бъде тиха. Това е канал за зрителите, които търсят повече – повече напрежение, динамика и повече истории, които карат сърцата ни да бият по-бързо.