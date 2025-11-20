Какво да гледаме в Arena Comedy през ноември

В някои дни всичко, от което имаме нужда, е малко забавление. Да оставим умората от дългия ден зад гърба ни, да изключим телефоните и да презаредим с голяма доза смях от сърце. Именно за тези важни моменти Vivacom създава един истински оазис на усмивките, веселото настроение и добрия хумор – Arena Comedy.

Той е сред най-новите канали на Vivacom. Телекомът пусна три изцяло нови канала – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, и обнови любимия VIVACOM Arena, за още по-вълнуващо преживяване с качествено, разнообразно и премиерно телевизионно съдържание, подбрано за всички вкусове. Каналите обогатяват съдържанието в иновативната телевизионна платформа EON, като я превръщат в още по-пълноценно място за забавление и избор за цялото семейство.

До 30 ноември трите нови канала се предлагат на невероятната цена само от 1 € | 1.96 лв. на месец като част от допълнителен пакет Arena Select. Arena Select зрителите ще имат достъп до ексклузивно съдържание, лимитирани сериали, премиум филми, документални поредици и риалити формати – подбрани така, че винаги да има какво да се гледа с интерес.

„Щастливи сме, че можем да дадем още повече възможности за избор и забавление, а със специалната оферта за допълнителен пакет Arena Select правим премиум съдържанието по-достъпно от всякога“, коментира Любомир Малоселски, директор „Продукти и услуги“ във Vivacom.

Arena Comedy е убежище, където напрежението изчезва за секунди, а доброто настроение е винаги гарантирано. Каналът комбинира хитови комедийни филми и любими сериали – от съвременни ситкоми до международни продукции с доказана репутация. Ще се наслаждаваме на интелигентен хумор, свежи сценарии, харизматични герои и истории, които ще ни разсмиват дълго, след като сме ги изгледали. Допълнителен плюс е, че 90% от заглавията са дублирани на български език за още по-голямо удобство.

Визията на канала е смела, модерна и вдъхновена от известния ефект Liquid Glass: с флуидни форми, прозрачни слоеве и усещане за движение, превръщайки гледането в истинско визуално изживяване. Затова спокойно се оставяме в сигурни ръце и се подготвяме за най-доброто лечение на всичко: смеха. Ето и някои от заглавията, които ни очакват в стартовата програма на Arena Comedy:

“Кунг-фу мама” – за майките супергерои

Да бъдеш бивша супершпионка не е никак лека задача – дните ти започват с разследване и строго секретна информация, а вечер трябва да успееш навреме да прибереш децата от тренировки. Да, може би звучи като перфектната рецепта за хаос – но също така и за страхотна комедия. „Кунг-фу мама“ съчетава екшън с много смях и неловки ситуации, а главната героиня доказва, че никой не може да балансира живота по-добре от една истинска майка… особено ако владее бойни изкуства. Зрителите могат да го гледат на 22.11. в 21:00 ч.

“Последният Магикян ”

„Последният Магикян“ е свежа семейна комедия, която разказва за Карен Магикян – темпераментен и принципен арменец, опитващ се да намери общ език с трите си дъщери. На рождения си ден Карен попада в поредица от комични ситуации, а празникът е нарушен от шокиращо откритие за новия приятел на най-голямата му дъщеря. Сериалът умело съчетава хумор, емоция и сблъсък на поколения, представяйки ежедневието на модерно, шумно и любящо семейство. „Последният Магикян“ предлага топли моменти, забавни конфликти и много сърце – история, в която всеки зрител ще открие частица от себе си. Сериалът може да се гледа всеки делничен ден от 18:30 ч. с повторение на следващия ден от 13:00 ч.

“Отчаяни съпрузи”

„Отчаяни съпрузи“ представя историята на четирима мъже, които поемат грижата за дома и децата, докато партньорките им са на работа. Сериалът проследява тяхното умение да лавират между училищни ангажименти, семейни предизвикателства и нуждата да доказват, че могат да се справят със всичко, което ежедневието им поднася. В центъра е силната връзка между тях – съмишленици, които споделят трудности, успехи и понякога пълен хаос. Сериалът предлага динамични ситуации, искрени моменти и поглед към съвременните семейни отношения, показвайки как несъвършенствата често водят до най-автентичните истории. Зрителите могат да проследят забавните моменти на отчаяните съпрузи всеки делник от 22:30 ч.

С модерна визия, характерно музикално оформление и селекция от заглавия, които гарантират безброй усмивки, Arena Comedy е каналът, който ни дава онова, от което всички понякога имаме нужда – да си отдъхнем, да се посмеем и да гледаме нещо, което просто ни прави щастливи.