Какво да гледаме по Arena Life през ноември

Животът винаги има с какво да ни изненада. Понякога е вихър от радостни събития, друг път - тих и сдържан. Но точно това го прави толкова необятен и интересен – че ни поднася уроци и никога не спира да се променя, преобразява и вдъхновява. Именно този дух на любопитство стои в основата на Arena Life: каналът на Vivacom, който събира разкази за невероятни случки, истории с дълбочина, филми и сериали, с които да опознаем света и самите нас.

Vivacom съвсем скоро пусна три изцяло нови канала – Arena Action, Arena Comedy и Arena Life, и обнови любимия VIVACOM Arena. Целта – да зарадва зрителите с още по-вълнуващо, качествено, разнообразно и премиерно телевизионно съдържание, подбрано за всички вкусове. Каналите обогатяват иновативната телевизионна платформа EON, като я превръщат в още по-пълноценно място за забавление. В избор за цялото семейство.

Трите нови канала се предлагат в пакет Arena Select като до 30 ноември цената е само 1 € | 1.96 лв. на месец. Чрез него зрителите ще имат достъп до ексклузивно съдържание, лимитирани сериали, касови филми, документални поредици и риалити формати – подбрани така, че винаги да има какво да се гледа с интерес.

„Идеята зад трите нови канала Arena Action, Arena Comedy и Arena Life беше да създадем не просто нови канали с разнообразно съдържание, а три различни свята, в които зрителят може да се потопи според настроението си“, каза Христина Борисова, Старши мениджър Мултимедия и Дигитални услуги във Vivacom.

Arena Life е създаден за зрителите, които обичат да навлизат под повърхността на историите. Това е канал за силни биографии, касови игрални филми, документални поредици, научнопопулярни разкази и риалити формати, които ни отвеждат на места, до които иначе трудно бихме достигнали. Съдържанието е подбрано така, че да вдъхновява и задоволява любопитството ни с всяко едно заглавие. А за да бъде достъпен за всички, 90% от заглавията са дублирани на български език. Всичко това, в комбинация с модерната визия на канала и елегантността на Liquid Glass – флуидни форми, прозрачни слоеве и усещане за движение – гарантира едно вълнуващо ТВ изживяване.

Ето с кои премиери и заглавия ще ни зарадва стартовата програма на Arena Life:

Всичко се обърка: Луди приключения

Хитовата комедия, в която група приятели отива на почивка в Бразилия, ще завладее екрана на 29 ноември в 21:00 часа. Франк, приятелите му, две момичета и бабата на Соня ще посетят пещера, тогава всичко ще се обърка и ще започнат лудите им приключения.

“Дяволският съдия”: Спираща дъха антиутопия

Един от най-коментираните корейски сериали в последните години се излъчва за първи път по българска телевизия. Всеки понеделник и вторник в 19:20 часа. Действието ни отвежда в суров антиутопичен свят, в който правосъдието е превърнато в зрелищен процес, а моралът е отдавна забравен. Канг Йо Хан е съдия, който превръща съдебната зала в риалити шоу, където безмилостно наказва нечестните, но истинската му идентичност и амбиции са загадка за всички. Мрачен, напрегнат и изключително стилен, “Дяволският съдия” е сериал за справедливостта – колкото и субективна да е тя понякога.

“Клубът на добрите момичета”: Бурни страсти и бизнес интриги в Лисабон

А ако сте в настроение за малко повече блясък и неочаквани обрати, то сериалът “Клубът на добрите момичета” е изборът за вас. Всяка събота и неделя от 22:40 часа. Луксозен нощен клуб в сърцето на Лисабон се превръща в сцена на бурни страсти, борби за власт и тайни, които променят съдби. В тази поредица чувствеността и светлините на нощния живот се преплитат с политика, сигурност и бизнес интриги, превръщайки града в арена на влияние, амбиции и опасни желания.

Съчетавайки биографии, документални истории и съдържание с характер, Arena Life е канал, който ни кара да видим света с нов поглед и да се докоснем до нещо по-смислено. Това е телевизия за зрителите, които искат повече от една история – искат усещане, знание и вдъхновение.