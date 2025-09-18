Световният DJ Херман Бриганте за пръв път в България - в Zoki’s Warehouse

Роден в слънчева Малага, German Brigante е име, наложено на световната melodic house & techno сцена. С характерно, разпознаваемо звучене и постоянен поток от

нова музика, той редовно присъства в Beatport и стрийминг чартовете.

Последните му релийзи като “Why, Oh Why”, “Dance Til You Can’t More” и “Party People”, както и колаборации с водещи артисти, затвърждават позицията му на продуцент, който винаги е актуален и търсен.

Като DJ Херман обикаля света и пуска в някои от най-престижните клубове, сред които

Egg London, Ritter Butzke (Берлин), Ministry of Sound (Лондон), Hula Hula Beach Club (Хърватска) и Café Gold (Цюрих), както и на фестивални сцени и ексклузивни събития в Европа и извън нея. Енергията и умението му да завладява публиката го правят един от най-търсените международни артисти в своя стил.

На 04-ти октомври 2025, German Brigante, ще свири за пръв път в България, по покана на DVRS Events. Мястото е Zoki’s Warehouse (ул. Индустриална 1).

Support DJ's:

Shosho @shoshodj

Kaloo @kaloo_83

Побързайте и запазете своите билети.

Капацитетът на мястото е ограничен.

Билети: https://bit.ly/45qCDWY