Вигенин: При опростяването на правилата за козметиката да запазим високите здравни стандарти

„При опростяването на правилата за козметиката трябва да запазим високите здравни стандарти. Опростяване не означава дерегулация. Безопасността на потребителите и доверието в европейските правила не подлежат на преговори, особено когато става дума за продукти, които се използват ежедневно.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин, който беше съорганизатор на работна дискусия в Европейския парламент, посветена на предложението на Европейската комисия за опростяване на някои изисквания и процедури за химичните продукти – т.нар. „Омнибус 6“, с акцент върху предлаганите промени в Регламента за козметичните продукти. Събитието беше организирано съвместно с гръцкия евродепутат Димитрис Циодрас.

В разговора участваха представители на Европейската комисия, експерти, неправителствени организации и представители на индустрията. Основният фокус беше върху това как може да се постигне по-малко бюрокрация, без компромис със здравето на хората и високите европейски стандарти.

Като докладчик на Групата на социалистите и демократите по досието, Вигенин подчерта, че целта на опростяването трябва да бъде по-ефективно прилагане на правилата, а не отслабване на защитата на потребителите.

Евродепутатът акцентира и върху особеното значение на темата за България, която е сред основните европейски производители на етерични масла – стратегическа суровина за козметичната и парфюмерийната индустрия. По думите му решенията, които се вземат в Брюксел, засягат пряко българските производители и преработватели на етерични масла, тъй като това е поминъкът на цели региони и множество малки и средни предприятия. Отбеляза, че всички тези правила влияят директно на конкурентоспособността на българските продукти на европейските и световните пазари.

„Европейските правила трябва да бъдат ясни и предвидими, така че да насърчават иновациите и производството в ЕС, без да отслабват защитата на здравето“, подчерта Кристиан Вигенин.

Евродепутатът заяви, че предстои сериозна работа в Европейския парламент, за да се гарантира, че реформите ще бъдат и в полза на гражданите, и в подкрепа на европейските производители, включително на българските. Законодателният пакет ще бъде гласуван на съвместно заседание на Комисията по околна среда, климат и безопасност на храните и на Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите през март.

