Изборите в чужбина ще са много трудни: Говори изборният експерт Стоил Цицелков

04 февруари 2026, 09:59 часа 262 прочитания 0 коментара
Очакваме много трудни избори за външно министерство и ЦИК в чужбина. Това каза пред БНР изборният експерт Стоил Цицелков, след като на второ четене правната комисия в парламента подкрепи ограничаването на броя на избирателните секции в държавите извън Европейския съюз до 20. "Изглежда, че след всички констатации, разговори и доказани дефицити в нашия изборен процес няма да видим сериозни промени, които да водят към по-честни избори", каза той.

Той отбеляза, че мотивите на вносителите от "Възраждане" са били свързани с ограничаването на неконтролираното гласуване в Турция, но по този начин се ощетяват и всички останали наши сънародници зад граница. "Дори тези, които са организирани и отговорни български диаспори. Говоря за САЩ, които и досега имаха сериозни проблеми да пътуват. В този списък мога да включа и Великобритания", уточни той.

"Президентът Йотова в момента е в уникална позиция по отношение на промените в изборното законодателство", обясни още той. "Каквото и да се гласува в четвъртък, тя може да му наложи вето, да избере служебен премиер, да насрочи избори. Така ще лиши парламента от възможност да гласува този закон. Ще излезе като един спасител", каза той.

Според експертът целият фокус отново се измества към технологии, машини, процедури, секции, избирателни списъци, но от това не се подобрява доверието в изборите.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
