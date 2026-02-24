Глобалното затопляне ще доведе до катастрофални последици: Какво очаква Антарктида до 2100 г.

Антарктида се затопля бързо, а ново проучване демонстрира два възможни сценария - от управляеми въздействия до масивна загуба на лед и заплаха за глобалното морско равнище. Компютърно моделиране показва, че скоростта и мащабът на бъдещите промени ще зависят от това доколко човечеството ще намали емисиите. Това съобщава изданието Рһуѕ.org.

Бъдещето на Антарктида

Водещият автор, професор Бетан Дейвис от университета в Нюкасъл, отбелязва, че бъдещето на региона зависи от решенията, взети днес. Ниските емисии могат да предотвратят най-лошите последици, но високите емисии рискуват загубата на морски лед, ледени шелфове и дори емблематични видове като пингвините.

Учените се фокусираха върху Антарктическия полуостров, един от регионите, най-уязвими към изменението на климата. Те анализираха три сценария: повишаване на температурата с 1,8 °C до 2100 г. (ниски емисии), повишаване на температудата с 3,6 °C (средно-високо), повишаване на температурата с 4,4 °C (много високо).

Бяха оценени осем ключови компонента на екосистемата, вариращи от морски и сухоземен лед до състоянието на Южния океан и екстремни метеорологични явления, по-специално топлинни вълни.

Професор Питър Конви, който работи в региона от края на 80-те години на миналия век, казва, че за тези, които редовно се връщат на полуострова, промените са станали очевидни - въпреки че Антарктида все още изглежда на туристите като огромно ледено пространство.

При сценария с най-високи емисии, площта на морския лед може да се свие с приблизително 20%. Това заплашва зависимите от леда видове, особено крил, ключово звено в хранителната верига за китовете и пингвините. По-топлите води в Южния океан също ще ускорят колапса на ледените шелфове, допринасяйки за покачването на морското равнище в световен мащаб.

Професор Мартин Зигерт отбелязва, че превишаването на ограничението от 1,5°C за Антарктическия полуостров представлява значително по-рисков сценарий, отколкото се смяташе досега. Някои промени биха могли да станат необратими в рамките на един човешки живот.

В същото време, сценарият с ниски емисии предлага шанс за ограничаване на въздействията - морският лед би се свил само леко, приносът на региона за покачването на морското равнище би се измервал в милиметри и повечето ледници биха останали разпознаваеми.

Учените подчертават, че настоящата траектория на развитието на света съответства на средно или средно-високо ниво на емисии. Без решителни действия, последиците от затоплянето в Антарктида ще се отразят далеч отвъд нейните граници поради промените в океанската и атмосферната циркулация. Промените в Антарктида, както отбелязват изследователите, не остават ограничени само до нея, а оказват влияние върху цялата планета.

