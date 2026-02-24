Учени: Континентите може да се слеят в едно

Тектонските плочи продължават да се движат и в бъдеще всички континенти биха могли да се слеят отново. Изследователите предупреждават, че това може да доведе до масови измирания.

Сценарий за формирането на суперконтинента Пангея Проксима

Учените прогнозират, че в далечното бъдеще Земята отново може да сблъска континентите си в една сушата, което би могло драстично да промени климата на планетата и да причини глобално изчезване на видове. Сценариите за потенциална консолидация на сушата включват както рязко захлаждане, така и повишено затопляне.

Древната Пангея, съществувала преди повече от 200 милиона години, се е разпаднала на съвременните континенти поради тектонични процеси. Изследователите сега смятат, че тези сили може да се обърнат, предизвиквайки нова фаза на континентална конвергенция.

Според проучване, публикувано в Geological Magazine през 2018 г., съществуват четири основни модела за формирането на бъдещ суперконтинент. Всеки от тях зависи от това дали настоящите океани ще се разширят или ще започнат да се затварят.

Първият и най-вероятен сценарий предполага, че Атлантическият океан ще продължи да се разширява, както се случва в момента, докато Тихият океан постепенно ще се стеснява. Тихият океан е заобиколен от активни зони на субдукция – области, където океанската кора се потапя под континенталната кора и се връща в мантията.

Тези процеси са в основата на повишената сеизмична активност в рамките на Огнения пръстен, където се регистрират приблизително 80% от най-мощните земетресения в света. Ако тази тенденция продължи, Тихият океан постепенно ще се „затвори“. В резултат на това Северна и Южна Америка биха могли да се откъснат още повече от Европа и Африка, след което ще се сблъскат с Антарктида, която се движи на север. По-късно Африка, Европа и Азия ще се присъединят към тази сушата, която също ще се слее. Австралия от своя страна ще се сблъска с Източна Азия. Това ще образува гигантски суперконтинент, който изследователите наричат ​​„Новопангея“.

Друг сценарий, наречен „Пангея Проксима“, предполага, че Атлантическият и Индийският океан ще продължат да се разширяват известно време. Въпреки това, в крайна сметка биха могли да се образуват нови зони на субдукция, които започват да „поглъщат“ океанската кора. Това би сближило континентите отново, но в различна конфигурация – пръстеновиден суперконтинент, обграждащ вътрешен океански басейн.

Третият модел, „Аурика“, е предложен от тектониста Жоао К. Дуарте. Той предполага, че и Тихият, и Атлантическият океан в крайна сметка ще се затворят. Като се има предвид, че и двата басейна са на приблизително 200 милиона години, докато Индийският океан е значително по-млад (на приблизително 140 милиона години), е възможен сценарий, при който Индийският океан продължава да се разширява, докато двата по-стари басейна започват да изчезват. В този случай всички континенти биха могли да се слеят по екватора, образувайки суперконтинент, разположен предимно в тропическите ширини.

Последният сценарий е „Амация“. Той предполага, че Атлантическият и Тихият океан ще останат отворени, но Северният ледовит океан ще се затвори поради движението на плочите. В тази конфигурация повечето континенти, с изключение на Антарктида, постепенно ще се изместят към Северното полукълбо и ще се концентрират близо до Северния полюс. Антарктида ще остане изолирана от противоположната страна на планетата, заобиколена от огромен океан.

