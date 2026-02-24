Учени: Слънчевите изригвания могат да предизвикат земетресения

Слънчевата активност може да е свързана с тектонични процеси на Земята. Нов модел предполага, че промените в йоносферата могат да увеличат налягането в земната кора.

Връзката между слънчевите изригвания и земетресения

Слънчевите изригвания може да са свързани със земетресения, според авторите на ново проучване. Това проучване предполага, че космическото време може да повлияе на стабилността на разломите в земната кора чрез промени в йоносферата. Това съобщава Live Science.

Слънчевите изригвания редовно нарушават горните слоеве на земната атмосфера, причинявайки полярни сияния. Изследователите обаче вече са предположили, че когато потоци от заредени частици достигнат нашата планета, те могат да променят разпределението на електроните в йоносферата – слой от атмосферата, богат на зареден газ. Според техния модел това би могло да промени електростатичните сили в земната кора.

Катастрофалното земетресение във Фукушима: Учени разкриха каква е причината за него

В проучване, публикувано на 3 февруари в Международното списание за плазмена екологична наука и технологии, учените са изследвали йоносферата и земната кора като елементи на единна електрическа система – един вид „течаща батерия“. Пукнатините в земната кора, запълнени със свръхкритичен флуид с голям брой йони, действат като кондензатори, акумулирайки електрическа енергия. Тези зони – разломи – са мястото, където се натрупва механично напрежение и възникват земетресения.

Моделът показа, че по време на слънчево изригване електроните в йоносферата могат да се изместят на по-ниски височини, образувайки слой с отрицателен заряд. Това предполагаемо увеличава електростатичното налягане в земната кора. Авторите на изследването твърдят, че подобни промени могат да бъдат сравними с други фактори, които влияят на разломите, като гравитация или приливни сили. В крайна сметка това би могло да „избута“ разлома към изместване.

Зловещо земетресение в Мексико: Има жертви, пострадала е болница (ВИДЕО)

Изследователите също така предполагат, че земетресението на полуостров Ното в Япония през 2024 г. е съвпаднало с период на висока слънчева активност, което би било в съответствие с техния модел. Проверката на такава връзка обаче е изключително трудна.

Първо, Геоложката служба на САЩ вече е подчертавала, че земетресенията не показват ясна връзка с 11-годишния слънчев цикъл. Второ, както слънчевите изригвания, така и земетресенията се случват доста често, така че съвпадението им във времето не е задължително да показва причинно-следствена връзка.

Въпреки това, „изследователите продължават да търсят връзки между космическото време и тектониката на плочите“ и виждат работата си като насока за по-нататъшни тестове.

Междувременно НАСА предупреждава, че след приблизително пет милиарда години Земята ще претърпи катастрофални промени поради превръщането на Слънцето в червен гигант, което ще доведе до унищожаване на планетата или нейното разкъсване под въздействието на гравитационните сили.

Рекордно слънчево изригване заплашва Земята със силна магнитна буря (ВИДЕО)