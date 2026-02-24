Учени откриха вода на 2,6 милиарда години: Какъв е нейният вкус?

Геолози в Канада откриха вода на 2,6 милиарда години, запазена изолирано под земята. Ето какво откриха те за нейния вкус. Изданието Т4 пише за това.

Какъв вкус има вода на 2,6 милиарда години?

Учени са разкрили свойствата на най-старата вода на Земята - на 2,6 милиарда години. Тя е била изключително солена, горчива и негодна за пиене. Проучването също така разкри, че такава вода може да е поддържала микробен живот в пълна изолация от атмосферата.

Барбара Шерууд Лолар, професор в катедрата по науки за Земята в Университета в Торонто, която е участвала в изследването на Канадския докамбрийски щит, говори за резултатите от изследването.

През 2013 г. геолози, работещи в мина в Тиминс, Онтарио, Канада, според съобщенията, са открили уникална пукнатина, съдържаща вода на възраст приблизително 2,64 милиарда години. Течността се е намирала на дълбочина от близо три километра, защитена от стихиите и атмосферата, и се е превърнала в своеобразна „капсула на времето“.

Тиминс се намира в Канадския докамбрийски щит, най-старата част от земната кора на Северна Америка. Геоложките слоеве тук са останали практически незасегнати от ерозия и сеизмична активност, което позволява задържането на вода в продължение на милиарди години.

За да определят точно възрастта на течността, изследователите анализирали благородни газове (ксенон и други инертни елементи) във водата. Тези газове не реагират с други елементи, което ги прави надежден маркер за времето. Според Барбара Шерууд Лолар:

„Използвайки изотопи на вода и благородни газове, успяхме да потвърдим, че тази вода не съдържа никакви съвременни компоненти и наистина е изолирана от съвременния воден цикъл.“

Учените първоначално оценили възрастта на водата на приблизително 1,5 милиарда години, но по-нататъшен анализ разкрил, че течността е останала изолирана от образуването на минерали в региона преди повече от 2,6 милиарда години. По това време на Земята не е имало растения, животни или сложни клетки; животът се е състоял от прости, едноклетъчни организми, а атмосферата е била почти безкислородна.

Въпреки тези екстремни условия, древната вода е съдържала химични съединения, които биха могли да поддържат микробен живот. Това откритие увеличава шансовете за намиране на подобни изолирани среди, способни да поддържат живот на други планети, като например под повърхността на Марс.

Що се отнася до вкуса на водата, митът, който се разпространява онлайн, че Барбара Шерууд Лолар уж е пила тази вода, е медийна измислица. Ученият категорично отрече тези слухове:

„За съжаление, историята за това, че съм пил тази вода, е лъжа. Не съм го правил и не бих го препоръчал на никого.“

Въпреки това, по време на работата им, няколко капки от древната течност случайно попаднали върху лицата на изследователите. Така те осъзнали, че водата е изключително горчива и десетки пъти по-солена от морската вода и е строго забранена за консумация.

Откриването на тази течност помага на учените не само да разберат ранната история на Земята, но и да моделират условия, които биха могли да поддържат живот в отдалечени части на Слънчевата система.

