Изменението на климата застрашава съкровищата на Венеция

Детайли на лица, които изчезват, надписи, които стават нечетливи, мраморни плочи, почернели от замърсяване и погълнати от сол. Чрез систематично сравнение на архивни фотографии от 70-те години на миналия век до наши дни с последните кадри, проучване на университета „Ка' Фоскари“ във Венеция подчертава продължаващата ерозия на наследството на града, застрашено от изменението на климата, и повдига тревога за състоянието му на упадък, пише италианската информационна агенция ANSA.

Огромното и често малко познато наследство от барелефи, гербове, скулптури и надписи, вградени в стените на дворците, е изложено на риск от тихо изчезване, отнасяйки със себе си фините и ценни истории на града.

Изследването, публикувано в сборника „Иновативният път за устойчив културен туризъм“, анализира състоянието на опазване на над 600 от тези „скрити съкровища“ в квартал Канареджо.

Проучването, проведено от изследователката Маргерита Дзукели и професорите Моника Калканьо и Елизабета Зендри, не само документира деградацията, но и предлага конкретно решение: създаването на два алтернативни културни маршрута: Скритият Канареджо - Северен маршрут и Южен маршрут, за да се преоткрият тези произведения и да се насърчи по-информиран туризъм. Това наследство, технически определено като „нестабилен актив“, представлява фундаментално свидетелство за венецианската история, преданост и идентичност.

„Предлагането на алтернативни културни маршрути, основани на широко разпространеното наследство, е конкретна стратегия за насърчаване на по-информиран и устойчив туризъм. Това означава подобряване на съществуващите активи, разпределяне на посетителските потоци и позволяване на посетителите да открият автентичната душа на Венеция, тази, която живее в по-малко посещаваните ѝ улици", обяснява Моника Калканьо, професор по мениджмънт във Венецианското училище по мениджмънт в Ка' Фоскари.