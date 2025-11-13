"Атмосферата се използва като открита канализация"

Бившият вицепрезидент на САЩ Ал Гор заяви, че е "буквално безумно“, че човечеството продължава да злоупотребява с атмосферата, в реч на климатичната конференция на ООН за изменението на климата - КОП 30, в северния бразилски град Белем, предаде ДПА.

Какво каза Ал Гор на КОП 30

В реч пред делегатите на срещата на върха за климата Гор обърна внимание на факта, че 175 милиона тона вредни за климата газове с парников ефект се изпускат във въздуха всяка година.

"Трябва да се адаптираме, както и да смекчим последиците, но трябва да бъдем и реалисти - ако позволим това безумие да продължи, да използваме небето като открита канализация, някои неща ще бъдат много трудни за приспособяване“, посочи той.

Гор, който сподели Нобеловата награда за мир за 2007 г. за работата си по информирането на света за изменението на климата, отдавна алармира за влошаващото се състояние на планетата ни. Според него хората не осъзнават, че ситуацията е много по-лоша и ще се влошава още по-бързо. Той го определя като "предизвикателство пред нашето морално въображение".

За срещата КОП 30

Настоящата среща КОП30 е 10 години след Парижкото споразумение за климата, когато международната общност се съгласи да ограничи глобалното затопляне до възможно най-близо до 1,5 градуса по Целзий над прединдустриалните нива, отбелязва ДПА.

Според актуална прогноза на ООН светът се движи към затопляне с 2,8 градуса при съществуващите линии на климатичната политика.

Тридесетата конференция на ООН за изменението на климата започна в понеделник в Белем с участието на над 190 държави.

Преди броени часове пък десетки протестиращи представители на коренното население в Бразилия нахлуха в мястото на провеждане на климатичната конференция и се сблъскаха с охранители на входа. Протестиращите поискаха достъп до комплекса на ООН, където се събраха хиляди делегати от страни от целия свят.

Някои протестиращи развяваха знамена с лозунги, призоваващи за права върху земята, или носеха плакати с надпис „Нашата земя не е за продан“. Лидер на коренното население от общността тупинамба близо до долното течение на река Тапажос в Бразилия заяви пред Ройтерс, че са недоволни от продължаващата сеч. „Не можем да ядем пари. Искаме земите ни да бъдат свободни от агробизнес, проучване на петрол, незаконни минни разработки и незаконни дървосекачи", допълни той.

