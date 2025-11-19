Демокрация и технологичен капацитет: Рая Назарян изнесе реч пред Европарламента (СНИМКИ)

"Защитата на демокрацията днес трябва да бъде базирана не само на ценности, но и на технологичен капацитет". Това заяви председателят на 51-вото Народно събрание Рая Назарян (ГЕРБ) пред участниците в Парламентарния форум за демокрация 2025 в Брюксел. Събитието се организира от Европейския парламент с участници от националните парламенти. Назарян направи изказване в рамките на първата сесия на тема „Укрепване на парламентарната демокрация чрез гражданско участие“.

"През следващите десетилетия нашите общества ще функционират в коренно променена информационна среда и ние трябва да се подготвим за това", отбеляза председателят на Народното събрание. "Необходимо е да започнем открит дебат за демокрацията в светлината на един коренно променящ се свят, да разширим разбирането си за демокрацията в контекста на новите реалности".

Още: Официално: Народното събрание е с нов председател

Снимка: Пресцентър на Народното събрание

Фокус върху образованието на младите европейци

Назарян посочи, че скоростта на промяната задължава да се осъзнае, че защитата на демокрацията трябва да бъде базирана не само на ценности, но и на технологичен капацитет. "Следващите поколения ще отстояват нейните принципи не само с идеи, но и с технологична компетентност, което налага да бъде поставен фокус върху образованието на младите европейци. Това е дългосрочната инвестиция, която в голяма степен ще определи бъдещето на нашите общества", добави председателят на парламента на България.

"Особено важно е националните парламенти в тясно взаимодействие с гражданското общество да участват активно в дефинирането на нови политики и приемането на съответното законодателство за повишаване на цифровата и медийната грамотност", подчерта Рая Назарян. Според нея трябва да се подкрепят и насърчават политики, които адекватно отчитат, че поколението на днешните деца и младежи живее в дигиталния свят и че демократичната ангажираност вече в голяма степен се формира от дигитални медии, социални мрежи, виртуални информационни ресурси и отворени енциклопедични системи, от изкуствения интелект.

Още: В Европарламента: "Възраждане" на практика подкрепи нападенията срещу българи в Сърбия

Нови политики

Председателят на Народното събрание посочи, че националните парламенти трябва да инициират нови законодателни политики за "целенасочено финансиране на социални мрежи, на комуникационни канали и на публични информационни ресурси", които "създават среда за ново толерантно, информирано и идеологически необременено общуване в дигитална среда".

Снимка: Пресцентър на Народното събрание

"Ние трябва непрекъснато да разширяваме образователните си програми и политики и чрез стратегическо партньорство с гражданското общество да адресираме ключови за демократичния процес аудитории – ученици, студенти и представители на гражданския сектор", подчерта Рая Назарян, цитирана от пресцентъра на Народното събрание.

"Уверена съм, че амбицията ни заедно да отстояваме европейския начин на живот и нашите ценности е най-силното ни конкурентно предимство, с което ще посрещнем предизвикателствата в свят на дълбоки промени", завърши изказването си председателят на българския парламент.

В Парламентарния форум за демокрация 2025, организиран от Европейския парламент в Брюксел, участват представители на националните парламенти на държавите членки на ЕС, членове на Европейския парламент, представители на парламентарни мрежи и водещи експерти.

Още: "Корумпираният свят на Пеевски и Борисов" влезе официално в дневния ред на ЕС (ВИДЕО)