До 25 години: 20% от плажовете на Италия може да бъдат потопени

Поради покачването на морското равнище, риска от наводнения, ерозията, както и натиска от страна на населението и градовете, няколко района в Италия се очаква да бъдат под морското равнище до 2100 г.: Италия рискува да загуби приблизително 20% от плажовете си до 2050 г. и 40% до 2100 г.; 800 000 души са изложени на риск от преместване. Това е картината, която се очертава от доклада на Италианското географско дружество „Потопени пейзажи“, съобщи италианската информационна агенция ANSA.

Застрашените области

Горната Адриатическа област е застрашена, а в по-малка степен - крайбрежието около Гаргано, няколко участъка от Тиренското крайбрежие между Тоскана и Кампания и районите на Каляри и Ористано. В риск са изложени и половината от пристанищната инфраструктура, повече от 10% от земеделската земя, голяма част от блатата, лагуните и така наречените „земноводни“ крайбрежни зони, започвайки с делтата на По и Венецианската лагуна, пише още La Repubblica.

Какво може да се направи?

По-конкретно, докладът подчертава, че трябва да се обърне внимание на крайбрежните защити, като изкуствените рифове сега защитават повече от една четвърт от ниско разположените брегови линии, което изостря ерозията и уязвимостта и става все по-скъпо и по-малко ефективно; натискът върху туризма, като крайбрежните общини осигуряват 57% от туристическите легла, но това неконтролирано развитие изостря кризата; и засоляването на земеделските земи: през лятото на 2023 г. соленият клин се издигна с повече от 20 километра нагоре по делтата на По, заплашвайки селското стопанство и наличието на питейна вода.

„Необходим е ясен обрат на тази тенденция. Ниско разположените брегови линии – плажовете и непосредствената им околност – в цяла Италия са застроени или изкуствено озеленени“, обяснява Клаудио Черети, президент на Италианското географско дружество. ОЩЕ: Атлантическото течение е на ръба на колапс - Европа може да навлезе в малка ледникова епоха