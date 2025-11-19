България ще участва в опазването на китовете

Със свое решение от днес правителството упълномощи министъра на околната среда и водите да подпише Меморандум за разбирателство между Министерството на околната среда (МОСВ) и водите на Република България и Секретариата на Споразумението за опазване на китоподобните бозайници в Черно море, Средиземно море и съседната акватория на Атлантическия океан.

Създадено под егидата на Конвенцията на ООН за мигриращите видове (UNEP/CMS), споразумението е насочено към постигане и поддържане на благоприятен природозащитен статус на китоподобните бозайници чрез прилагане на координирани мерки. Обхватът му включва ключови местообитания за множество видове китоподобни бозайници, много от които са класифицирани като застрашени в Червения списък към конвенцията и са подложени на нарастващ натиск от човешката дейност - прекомерен риболов, замърсяване, подводен шум, както и деградация на местообитанията.

Още: Откритие: Китовете и делфините често общуват и играят заедно

С подписването на меморандума за разбирателство МОСВ поема ангажимента да финансира частично изследвания на китоподобните бозайници за разработването на нови техники за подобряване на тяхното опазване. Изследванията ще бъдат извършени през 2026 г. в Средиземно море и през 2027 г. в Черно море. Общият размер на средствата за целия тригодишен период на действие на меморандума е 46 500 евро. Нужните финансови средства ще бъдат разписани в бюджета на МОСВ в рамките на утвърждаваните средства за съответната година, подчертават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета Желязков в сряда.

Проектът, по който се изпълняват проучваните, е с продължителност от 3 г. и е на обща стойност от 3,3 млн. евро. Сред страните в споразумението със значим доброволен финансов принос са Франция в размер на 1,6 млн. евро, Италия - 600 000 евро, Княжество Монако - 150 000 евро, Военноморските сили на САЩ - 130 000 евро и др.

Още: След последния дъх: Вторият живот на китовете в океана