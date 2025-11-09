Няма вода за емблематична столица: Жителите на един от най-големите градове в света да се готвят да го напускат (ВИДЕО)

Войната в Украйна:

Иранската столица Техеран изпитва остър недостиг на вода, а президентът на страната Масуд Пезешкиан предупреди, че както вървят нещата, в бъдеще може да се наложи евакуация на града и той да бъде изоставен. В Техеран, заедно с предградията, живеят 13 000 000 души, в самия град - 10 000 000!

Почти пълната липса на дъждове тази пролет и лято доведе до катастрофален спад на нивата на водните резерви за града. Основният източник на питейна вода, язовирът Амир Кабир, е почти пресъхнал - само 8% от капацитета му е запълнен (едва 14 млн. кубични метра), което е достатъчно за по-малко от две седмици. За сравнение - преди година в язовира е имало 86 млн. кубични метра. Градът получава вода от общо 5 язовира. Метеоролозите описват ситуацията като безпрецедентна през последните 100 години.

Заради случващото се, в сила ще влезе воден режим - а вече нощем в редица квартали в Техеран вода няма и преди официалното обявяване на режима, съобщава France24. Но Пезешкиан предупреди в изявление, излъчвано от местната държавна телевизия, че ако нещата не се променят скоро, до края на годината може да се наложи принудителна евакуация и изселване на хора от Техеран. Иранският президент обаче не каза как ще се случи такава безпрецедентна операция и къде ще отидат всички тези хора.

