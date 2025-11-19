Марина Кискинова с роля в горещ трилър заедно с риалити красавици (СНИМКА)

Марина Кискинова, която добре познаваме като дългогодишна водеща на тотото по БНТ, и реалити участничките Любомира от "Ергенът" и Кристи от "Big Brother" взимат участие с роли в еротичния трилър "Blurred". Кискинова сподели новината в социалните мрежи, където публикува снимка от филмовия проект и изрази радостта си възможността да бъде част от него.

"Толкова съм развълнувана най-накрая да споделя това с вас!

Да бъда част от "Blurred" беше невероятно пътешествие, а да се видя на постера - все още ми изглежда нереално.

Огромни благодарности на невероятния екип на Dark Dreams Entertainment и талантливия режисьор Бен Куксън – нямам търпение всички вие да го видите", пише чаровната блондинка.

Главните роли и повече за филма

В главните роли на "Blurred" влизат Алекс Петифър – познат от "Magic Mike" и "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", както и номинираният за "Оскар" - Гай Пиърс - за участието му в "The Brutalist". Те ще си партнират заедно с Мария Педраса – популярна от сериала „Money Heist“ (La Casa de Papel) и Адеуейл Акинойе-­Агбадже – известен с участия във "Suicide Squad" и "His Dark Materials".

Снимка: Getty Images

Режисьор и сценарист е Бен Куксън, известен с "Waiting for Anya". Интересен факт за филма, който предстои да излезе през 2026 година, е, че в него участват Любомира Христова, която гледахме в четвъртия сезон на риалити формата "Ергенът", и Кристи Кирилова, влязла в къщата на "Big Brother" миналата година.

Подробностите за проекта са оскъдни, като от Cloud9 Studios го описват единствено като "интелигентен и секси трилър", развиващ се на фона на "динамиката и ритъма на нюйоркския моден свят".