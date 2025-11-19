Войната в Украйна:

Макрон обвини средната класа за наркотрафика във Франция

19 ноември 2025, 15:43 часа 319 прочитания 0 коментара
Президентът Еманюел Макрон заяви по време на заседанието на Министерския съвет, че „понякога буржоазията в градските центрове финансира наркотрафикантите, предаде френския уважаван всекидневник Le Monde. Държавният глава отново подчерта „важността на политиката за превенция и осведоменост, тъй като според него "понякога средната класа в градските центрове финансира наркотрафикантите“.

"Не можем да осъждаме смъртните случаи, от една страна, и да продължаваме да консумираме наркотици вечер на път за вкъщи от работа, от друга". По време на заседанието на кабинета в сряда, държавният глава се насочи към градското потребление и призова за колективна мобилизация, като повтори „важността на политиката на превенция и осведоменост".

Болната тема на Франция след уибйството в Марсилия

Въпросът с наркотрафика във Франция е в центъра на обществения дебат след убийството на Мехди Кесачи в Марсилия, брат на активист, ангажиран с борбата с наркотрафика. Той беше застрелян посред бял ден в четвъртък, 13 ноември. Убийството бе извършено от двама въоръжени мъже на мотоциклет. То първоначално не успя да привлече вниманието на населението на Марсилия, свикнало с мрачната литания от убийства, свързани с наркотици. Само мястото – кръгово кръстовище срещу централата на департаментния съвет на Буш-дю-Рон в относително тихия 4-ти район – и часът на престъплението, 14:30 ч., сякаш предизвикаха недоумение.

Прокуратурата в Марсилия предпазливо се ограничи до кратко изявление, в което очерта фактическите обстоятелства около убийството: „Първоначалните данни показват, че мотоциклет е спрял до превозното средство на жертвата, което току-що е било паркирано. Пътникът на мотоциклета е произвел няколко изстрела по жертвата, която все още е била в превозното си средство. На местопрестъплението са открити няколко 9-милиметрови гилзи.“ Образувано е разследване за убийство, извършено от организирана банда и престъпен сговор. ОЩЕ: САЩ с нов удар по кораб за наркотрафик в Тихия океан (ВИДЕО)

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Наркотрафик Франция Марсилия Еманюел Макрон
