Отпуснаха пари за подобряване на ИТ-уменията на учениците и за... поддържане на традициите

Министерският съвет одобри допълнителни 89 327 лв. за дейности по две национални програми в образованието, свързани с подобряване на ИТ-уменията на учениците и поддържане на училищните традиции, съобщават от правителствената пресслужба след края на заседанието на кабинета Желязков в сряда.

По НП „Обучение за ИТ умения и кариера“ се предоставят 26 160 лв. на две общински училища за провеждане на обучение на ученици от X клас през първия срок на учебната 2025/ 2026 г. по професията „Приложен програмист“. Това са Математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“ в Пловдив и ПГ по електротехника и електроника „Константин Фотинов“ в Бургас.

Обхватът на ученици по професионална квалификация по професия „Приложен програмист“ бе разширен по предложение на представители на ИТ индустрията и след проведени обсъждания на възможностите на програмата. По този начин младежите получиха повече възможности да се включват в пазара на труда и/ или да продължават образованието си във висши училища в професионалното направление „Информатика и компютърни науки“.

Още: Правителството подкрепя учените с ново издание на програмата "ПЕТЪР БЕРОН И НИЕ"

Правителството отпусна и 63 167 лв. за проекти на 33 общински училища, свързани с изграждане и поддържане на училищни традиции за изучаване и съхраняване на историческата памет. Дейностите обхващат ученици от VIII до XII клас и включват: събиране на информация и полагане на грижи за исторически паметници, посещения на музеи и/или културно-исторически обекти и др. По този модул от НП „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на българската армия“ ученици те придобиват нови компетентности в областта на гражданското образование и патриотичното възпитание.

Още: Кабинетът отпусна милион за образователни програми и иновации в училища