Любопитно:

Преди COP30: Световни лидери нарекоха Тръмп лъжец заради климатичните промени

07 ноември 2025, 12:18 часа 458 прочитания 0 коментара
Преди COP30: Световни лидери нарекоха Тръмп лъжец заради климатичните промени

Американският президент Доналд Тръмп отнесе серия от критики от световните лидери за позицията си по отношение на климатичните промени. Това се случи в навечерието на глобалната среща на върха COP30, която ще се проведе в Бразилия от 10 до 21 ноември. Републиканецът, който не участва в предварителната срща в град Белем, беше наречен лъжец от лидерите на Колумбия и Чили заради отхвърлянето на научните данни за климата.

През следващите две седмици страните ще се опитат да договорят ново споразумение за климатичните промени, с особен акцент върху насочването на повече средства за опазване на горите.

Много лидери от най-големите държави в света – Индия, Русия, САЩ и Китай – отсъстват от тазгодишната среща на върха.

Още: Неочакван обрат: Защо Бил Гейтс (явно) се отказва от защитата на климата?

Тръмп налича климатичните промени "измама"

И макар Тръмп да не присъства срещата в Белем, неговите възгледи за климатичните промени със сигурност са в съзнанието на много от другите лидери, които пристигнаха там. В речта си пред ООН през септември американският президент заяви, че климатичните промени са „най-голямата измама, която някога е била извършена в света“. Той каза още: „Цялата глобалистка концепция, която изисква от успешните индустриализирани държави да си причинят болка и да разрушат радикално цялото си общество, трябва да бъде напълно и изцяло отхвърлена".

Още: Комари в Исландия и още: как климатичните промени разболяват

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Без да назовава американския лидер, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва предупреди на 6 ноември за „екстремистки сили, които фабрикуват фалшиви новини и обричат бъдещите поколения на живот на планета, променена завинаги от глобалното затопляне“.

Снимка: Getty Images

Лидерите на Чили и Колумбия атакуваха американския президент

Лидерите на Чили и Колумбия отидоха още по-далеч, наричайки американския президент лъжец и призовавайки другите страни да игнорират усилията на САЩ да се оттеглят от действията за борба с климатичните промени.

Майса Рохас, министър на околната среда на Чили, заяви пред BBC: „Науката е много ясна. Много е важно да не се фалшифицира истината".

Още: Топенето на ледовете в Антарктика заплашва милиони: Предотвратима ли е катастрофата?

Постигането на съгласие за нови мерки за борба с глобалното затопляне се оказва много трудно. Само няколко десетки лидери се явиха в Белем, а по-голямата част от страните не успяха да представят нови планове за намаляване на въглеродните емисии, които са основната причина за повишаването на температурите.

Удар от Великобритания

В сряда вечерта, в удар за бразилските домакини, Обединеното кралство реши да се откаже от своя флагмански фонд от 125 млрд. долара за подкрепа на тропическите гори в света. Президентът Лула се надяваше, че 25 млрд. долара могат да бъдат събрани за фонда „Тропически гори завинаги“ от публични източници – главно от развити страни като Великобритания - за подкрепа на правителствата и общностите, които защитават тропическите гори в света като Амазонка и басейна на Конго.

Още: Масова сеч в Амазония: На световните лидери им трябва път за срещата на върха за климата

Защитата на тези екосистеми е от решаващо значение за борбата с климатичните промени – те заемат едва 6% от сушата на Земята, но съхраняват милиарди тонове газове, които допринасят за затоплянето на планетата, и са дом на половината от видовете на Земята. Решението на Обединеното кралство дойде като изненада, тъй като страната беше силно ангажирана в разработването на фонда и пое глобален ангажимент за спиране на обезлесяването до 2030 г., когато беше домакин на срещата на COP в Глазгоу през 2021 г.

Решението изглежда в противоречие и с позицията на принца на Уелс. В изказването си пред лидерите в четвъртък принц Уилям обяви фонда за „далекогледната стъпка към оценяване на ролята на природата за климатичната стабилност“ и го включи в списъка с номинирани за наградата си Earthshot Prize на стойност 1 млн. лири.

Принц Уилям се опита да насърчи лидерите да преодолеят различията си и да предприемат действия. „Отдавна вярвам в силата на спешния оптимизъм - убеждението, че дори пред лицето на огромни предизвикателства, ние имаме изобретателността и решимостта да променим нещата и да го направим сега“, каза той и ги призова да предприемат действия в името на децата и внуците си: "Нека бъдем поколението, което обърна хода на събитията - не за аплодисменти, а за тихата благодарност на онези, които тепърва ще се родят".

Снимка: Getty Images

Още: Предупреждение: Милиони американски домове ще бъдат под вода през следващите години

От понеделник страните ще прекарат две седмици в преговори за по-нататъшни действия по отношение на климатичните промени - с важни въпроси за това как да се наберат средствата, обещани по-рано за онези, които вече са засегнати от най-тежките последици от климатичните промени.

През последните няколко седмици по целия свят бяха наблюдавани опустошителни екстремни метеорологични явления. Ураганът "Мелиса", който удари Карибите миналата седмица, е един от най-силните, които островните държави са преживявали някога – той доведе до смъртта на повече от 75 души. Анализ на Imperial College сочи, че климатичните промени са увеличили екстремните валежи, свързани с урагана от категория 5, с 16%.

Още: Екстремни природни условия: СМО съобщи за рекордни нива на въглероден диоксид

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Климатични промени Бразилия COP30
Още от Климат
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес