Преди COP30: Световни лидери нарекоха Тръмп лъжец заради климатичните промени

Американският президент Доналд Тръмп отнесе серия от критики от световните лидери за позицията си по отношение на климатичните промени. Това се случи в навечерието на глобалната среща на върха COP30, която ще се проведе в Бразилия от 10 до 21 ноември. Републиканецът, който не участва в предварителната срща в град Белем, беше наречен лъжец от лидерите на Колумбия и Чили заради отхвърлянето на научните данни за климата.

През следващите две седмици страните ще се опитат да договорят ново споразумение за климатичните промени, с особен акцент върху насочването на повече средства за опазване на горите.

Много лидери от най-големите държави в света – Индия, Русия, САЩ и Китай – отсъстват от тазгодишната среща на върха.

Тръмп налича климатичните промени "измама"

И макар Тръмп да не присъства срещата в Белем, неговите възгледи за климатичните промени със сигурност са в съзнанието на много от другите лидери, които пристигнаха там. В речта си пред ООН през септември американският президент заяви, че климатичните промени са „най-голямата измама, която някога е била извършена в света“. Той каза още: „Цялата глобалистка концепция, която изисква от успешните индустриализирани държави да си причинят болка и да разрушат радикално цялото си общество, трябва да бъде напълно и изцяло отхвърлена".

Без да назовава американския лидер, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва предупреди на 6 ноември за „екстремистки сили, които фабрикуват фалшиви новини и обричат бъдещите поколения на живот на планета, променена завинаги от глобалното затопляне“.

Лидерите на Чили и Колумбия атакуваха американския президент

Лидерите на Чили и Колумбия отидоха още по-далеч, наричайки американския президент лъжец и призовавайки другите страни да игнорират усилията на САЩ да се оттеглят от действията за борба с климатичните промени.

Майса Рохас, министър на околната среда на Чили, заяви пред BBC: „Науката е много ясна. Много е важно да не се фалшифицира истината".

Постигането на съгласие за нови мерки за борба с глобалното затопляне се оказва много трудно. Само няколко десетки лидери се явиха в Белем, а по-голямата част от страните не успяха да представят нови планове за намаляване на въглеродните емисии, които са основната причина за повишаването на температурите.

Удар от Великобритания

В сряда вечерта, в удар за бразилските домакини, Обединеното кралство реши да се откаже от своя флагмански фонд от 125 млрд. долара за подкрепа на тропическите гори в света. Президентът Лула се надяваше, че 25 млрд. долара могат да бъдат събрани за фонда „Тропически гори завинаги“ от публични източници – главно от развити страни като Великобритания - за подкрепа на правителствата и общностите, които защитават тропическите гори в света като Амазонка и басейна на Конго.

Защитата на тези екосистеми е от решаващо значение за борбата с климатичните промени – те заемат едва 6% от сушата на Земята, но съхраняват милиарди тонове газове, които допринасят за затоплянето на планетата, и са дом на половината от видовете на Земята. Решението на Обединеното кралство дойде като изненада, тъй като страната беше силно ангажирана в разработването на фонда и пое глобален ангажимент за спиране на обезлесяването до 2030 г., когато беше домакин на срещата на COP в Глазгоу през 2021 г.

Решението изглежда в противоречие и с позицията на принца на Уелс. В изказването си пред лидерите в четвъртък принц Уилям обяви фонда за „далекогледната стъпка към оценяване на ролята на природата за климатичната стабилност“ и го включи в списъка с номинирани за наградата си Earthshot Prize на стойност 1 млн. лири.

Принц Уилям се опита да насърчи лидерите да преодолеят различията си и да предприемат действия. „Отдавна вярвам в силата на спешния оптимизъм - убеждението, че дори пред лицето на огромни предизвикателства, ние имаме изобретателността и решимостта да променим нещата и да го направим сега“, каза той и ги призова да предприемат действия в името на децата и внуците си: "Нека бъдем поколението, което обърна хода на събитията - не за аплодисменти, а за тихата благодарност на онези, които тепърва ще се родят".

От понеделник страните ще прекарат две седмици в преговори за по-нататъшни действия по отношение на климатичните промени - с важни въпроси за това как да се наберат средствата, обещани по-рано за онези, които вече са засегнати от най-тежките последици от климатичните промени.

През последните няколко седмици по целия свят бяха наблюдавани опустошителни екстремни метеорологични явления. Ураганът "Мелиса", който удари Карибите миналата седмица, е един от най-силните, които островните държави са преживявали някога – той доведе до смъртта на повече от 75 души. Анализ на Imperial College сочи, че климатичните промени са увеличили екстремните валежи, свързани с урагана от категория 5, с 16%.

