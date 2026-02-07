Реката, която противоречи на всяка логика и тече нагоре

Повечето реки започват във високопланинските райони, преди да се поддадат на гравитацията и да се влеят в морето , избягвайки всякакви препятствия по пътя, според IFLScience. Интересното е, че река Грийн е различна от повечето реки. Вместо да поеме по лесен маршрут около суровите планини Уинта в Юта, тя си проправя път през средата на назъбен хребет, преди да се влее в река Колорадо.

Река Грийн и нейният възходящ път

В ново проучване, публикувано в Journal of Geophysical Research: Earth Surface, геолози от Университета в Глазгоу се опитват да разгадаят мистерията на този така наречен „възходящ“ път. Отговорът, според тях, може да се крие в земната кора, действаща като мек восък, като редува потъване и издигане в продължение на милиони години.

Отбелязва се, че настоящото течение на река Грийн противоречи на всякаква логика. Реката криволичи през американските щати Уайоминг, Юта и Колорадо в продължение на приблизително 1170 километра, но вместо да заобикаля планините Уинта в североизточна Юта, тя издълбава каньон с дълбочина 700 метра през върхове с височина 4 километра.

Развъждат редки и застрашени видове в най-дългата река в Китай

Реката вероятно е „преминала“ по този маршрут преди 1,5 милиона години, много преди образуването на планинската верига, което се е случило преди около 50 милиона години.

Защо една река е издълбала огромен каньон в продължение на милиони години?

Изследователи са изследвали възможността за „литосферно капково слягане“ – феномен, който кара планините да се издигат и спускат в продължение на милиони години. Използвайки комбинация от сеизмични проучвания и усъвършенствано моделиране, те са показали, че регионът е претърпял драматични геоложки промени през този период.

Важно е да се отбележи, че екипът е открил отчетлив „пунктиран“ модел на издигане на земната кора около планините и също така е установил, че земната кора под тях е с няколко километра по-тънка от очакваното. „Липсващата“ скала съответства на 400-метрова разлика във височините, необходима за обяснение на необичайното течение на реката.

В статията се посочва: „С други думи, земята под планините Уинта временно се е спуснала, тъй като кората е „проникнала“ в мантията, позволявайки на река Грийн да установи руслото си през веригата. Докато земята бавно се е издигала, реката е успявала да поддържа руслото си, като е прорязвала право през издигащите се планини.“

Коя е най-дългата река, която води началото си от Стара планина?

Отбелязва се, че последствията от този необичаен произход са оставили значителен отпечатък върху континента. Когато река Грийн се е вляла в река Колорадо, тя е променила коренно географията и биологията на целия регион.

„Сливането на реките Грийн и Колорадо преди милиони години промени континенталното разделение на Северна Америка. То създаде линия, разделяща реките, вливащи се в Тихия океан, от тези, вливащи се в Атлантическия океан, създавайки нови граници на местообитанията за дивата природа, които повлияха на тяхната еволюция“, обяснява д-р Адам Смит, водещ автор на изследването от Училището по географски и земни науки към Университета в Глазгоу.

Според него това е изключително важна област на континента.

„В продължение на около 150 години геолозите спорят как точно са се слели реките, което е особено труден въпрос в тектонично неактивен регион, където големи геоложки събития се случват по-рядко. Вярваме, че сме събрали достатъчно доказателства, за да покажем, че литосферният спад, който все още е сравнително нова концепция в геологията, е отговорен за потъването на земята достатъчно ниско, за да могат реките да се съединят и слеят“, добавя той.

Да взривиш река: Челен опит от Румъния