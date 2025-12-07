Войната в Украйна:

Прогноза за времето - 8 декември 2025 г. (понеделник)

07 декември 2025, 19:28 часа 313 прочитания 0 коментара
Прогноза за времето - 8 декември 2025 г. (понеделник)

През нощта ще бъде облачно и на отделни места в северните и източните райони ще превалява слаб дъжд. Вятърът ще е слаб, в много райони и ще стихва, а в Източна България ще остане умерен от север-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в София – около 3°. В по-голямата част от страната ще се задържи предимно облачно, но слаби превалявания ще има главно на места в планините. След обяд над Южна България и северозападните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 8°, гласи прогнозата за времето за 8 декември, понеделник.

В планините

В планините ще бъде предимно облачно, но само на отделни места, главно в Централна и Източна Стара планина, ще превалява слабо. След обяд над масивите в Южна България облачността ще се разкъсва и ще намалява.

Още: Седмична прогноза за времето за 8-14 декември 2025 г.

Ще духа слаб до умерен северен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 4°, на 2000 метра – около 0°.

Снимка: iStock

По морето

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

По Черноморието ще преобладава облачно време, в сутрешните часове по северното крайбрежие все още със слаби превалявания. Ще духа умерен и временно силен вятър от север-северозапад.

Максималните температури ще бъдат 8°-10°. Температурата на морската вода е 13°-15°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала, с тенденция на отслабване.

Изгрев и залез

Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 44 мин. и залязва в 16 ч. и 53 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 9 мин.

Луната в София залязва в 11 ч. и 13 мин и изгрява в 20 ч. и 46 мин. Фаза на Луната: три дни след пълнолуние.

Източник: meteo.bg

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
прогноза за времето времето
Още от Климат
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес