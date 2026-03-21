Прогноза за времето - 22 март 2026 г. (неделя)

Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През следващото денонощие облачността ще е значителна, на много места с валежи от дъжд. След обяд над югозападните райони за кратко облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен, в Източна България временно силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите котловинни полета на Западна България - до минус 2°, а в София – около 1°. Максималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°, в София - около 8°.

В планините

В планините ще е облачно с валежи от сняг. Ще духа умерен и силен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде 2°, на 2000 метра – около минус 3°.

По морето

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, по-значителни по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-8°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

Изгрев и залез

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 27 мин. и залязва в 18 ч. и 41 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 14 мин.

Луната в София изгрява в 7 ч. и 48 мин. и залязва в 23 ч. и 17 мин. Фаза на Луната: три дни след новолуние.

Източник: meteo.bg