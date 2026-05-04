Учени най-накрая разкриха защо земната кора под Турция "провисва"

Сателитни данни разкриха завладяващ геоложки феномен под Централноанадолското плато в Турция - басейна Коня, където земната кора „провисва“. Това геоложко чудо озадачава учените години наред, което подтиквало към по-нататъшни изследвания на причините му, пише Earth. Те не можеха да разберат как регион, който се издига, може едновременно да има център, който потъва.

Екип от геолози от Университета в Торонто, ръководен от Джулия Андерсен, се опита да отговори на този въпрос. По-конкретно, учените комбинираха сателитни измервания с други видове данни за Земята, за да разберат какво се случва със земната кора под Централноанадолското плато. Чрез комбиниране на тези данни те могат да свържат движенията на повърхността с това, което се случва десетки километри по-надолу.

„Чрез изучаване на сателитни данни наблюдавахме кръгова структура в басейна на Коня, където се наблюдава потъване на земната кора или задълбочаване на басейна“, обяснява Андерсен.

Основи на тектониката на плочите

Факт е, че централна Турция се намира в сложна зона, където големи тектонични плочи се притискат, плъзгат и пренареждат. Тези движения на плочите са важни, но те не обясняват автоматично защо кръгъл басейн може да потъва в регион, който се издига.

Части от долната литосфера могат да станат необичайно плътни и когато това се случи, гравитацията може да издърпа този тежък материал надолу, докато той се откъсне и потъне в мантията.

Това потъване променя баланса на силите в скалата. Повърхността може да провисне над тежкия, спускащ се материал, образувайки вдлъбнатина. По-късно, ако плътният материал се отдели и потъне още повече, повърхността може да се издигне, защото вече не носи допълнителното тегло.

„Резултатите показват, че тези големи тектонични събития са свързани и едно литосферно „капково“ движение може да предизвика много допълнителни процеси дълбоко в планетата“, отбеляза Андерсен.

„С удебеляването и потъването на литосферата под региона, на повърхността се образува басейн, който по-късно се издигна, когато долният слой на литосферата се отдели и потъна в по-дълбоката мантия“, казва съавторът на изследването Ръсел Пикъл.

„Сега виждаме, че този процес не е еднократно тектонично събитие и че първоначалното потъване изглежда е довело до последващи дъщерни събития в други части на региона, което е довело до любопитното бързо потъване на басейна Коня в рамките на постоянно издигащото се плато на Турция“, обяснява ученият.

