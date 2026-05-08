Затваря ли се „Вратата на Ада“: Туркменският кратер в пустинята Каракум може да угасне след 50 години горене

Пламъците на газовия кратер Дарваза в Туркменистан постепенно избледняват, според последни данни. Това съобщава IFL Science, позовавайки се на The New York Times.

Туркменският кратер в пустинята Каракум

Структурата, известна като „Вратата на Ада“, се е образувала през 1971 г., когато съветски учени случайно са попаднали на масивен джоб от природен газ, докато са търсели петрол. За да предотвратят токсични емисии, те са решили да запалят газа. Това е довело до срутване на земята, създавайки кратер с ширина 70,1 метра и дълбочина 20,1 метра, който гори непрекъснато повече от пет десетилетия.

Миналата година туркменските власти официално обявиха намаляване на пожарите. Правителството отдаде това намаление на пробиването на два сондажа през 2024 г., с които започна изпомпването на газ от подземния резервоар.

„Намаляването на пожаритее почти три пъти“, каза на конференцията Ирина Лурева, директор на туркменската държавна енергийна компания „Туркменгаз“.

Промените бяха потвърдени от британската мониторингова компания Capterio, въз основа на независими сателитни данни. Експертите смятат, че пламъците са започнали да отшумяват още преди откриването на новите кладенци. Capterio обаче не може да определи окончателно дали природни фактори са допринесли за този процес.

Въпреки гаснещия пожар, кратерът продължава да отделя огромни количества метан. Според организацията с нестопанска цел Carbon Mapper, мястото е отделяло средно приблизително 1300 килограма метан на час между 2022 и 2025 г. През октомври 2025 г. тази цифра се е увеличила значително, достигайки 1960 килограма на час.

Пълното спиране на пожара може да има отрицателни последици за околната среда. По време на горенето метанът се превръща във въглероден диоксид, което го прави по-малко вреден.

Ако Дарваза спре да гори, в атмосферата ще бъде освободен чист метан, който улавя топлината 30 пъти по-ефективно от въглеродния диоксид и представлява около 11% от всички глобални емисии на парникови газове.

Междувременно химици от Северозападния университет в САЩ успяха да натъпчат изкуствена мълния в стъклена тръба, за да решат основен проблем при производството на чисто гориво. Те създадоха реактор, в който плазмени разряди превръщат метана в течен метанол при стайна температура и налягане. Това ефективно елиминира нуждата от фабрики, където газът е подложен на десетилетия нагряване и компресия при 800 градуса по Целзий, триста пъти по-високо от атмосферното налягане, пише New Atlas.

